Cristian Benavente ya jugó en Matute: el dato que no sabían del nuevo refuerzo de Alianza Lima

Ya hubo una primera vez. La llegada de Cristian Benavente a Alianza Lima, que parece haber cerrado un mercado de pases espectacular en el comienzo del 2022 (¿aún falta la oficialización de la estrella más importante?), es una sorpresa ya que su carrera profesional se ha nutrido de todos pasos por el fútbol europeo.

En los últimos días, el ex Selección Peruana ya fue presentado como nuevo jugador del elenco de Carlos Bustos, donde está disponible para hacer su debut en los próximos días en el marco del inicio de la Liga 1 2022. No obstante, no será su primera vez jugando en la casa blanquiazul.

Es que el usuario de Twitter @alessiomm97 se dio cuenta de un detalle de no menor que muy pocos sabían. ¿Cuál? Cristian Benavente ya jugó un partido en el Estadio Alejandro Villanueva, más popularmente conocido como Matute.

¿Cuándo? Fue en la victoria de la Selección Peruana contra Guatemala por 1-0, en el marco de un amistoso internacional que se disputó el 14 de octubre del 2014. El hoy jugador de Alianza Lima fue dirigido por Pablo Bengoechea, quien estaba dirigiendo uno de sus últimos partidos al frente del conjunto nacional.

En la victoria por la mínima ante el elenco centroamericano, Benavente ingresó a los 56 minutos de juego del segundo tiempo por Juan Manuel Vargas. Ese, hasta el día de hoy, es su único partido en Matute. ¿Lo sabías?

El resumen de Perú 1-0 Guatemala de 2014