El partido entre Alianza Lima y Alianza Atlético se había suspendido por falta de luz en las torres. Y no se hicieron mayor daño, ganaron los 'íntimos' por el gol de Pablo Lavandeira.

RESUMEN - ALIANZA LIMA VS. ALIANZA ATLÉTICO DE SULLANA:

Después de la enorme polémica por el apagón en el 'Estadio de Matute' que terminó paralizando el cotejo entre ambas escuadras. Alianza Lima mantuvo la diferencia ante Alianza Atlético de Sullana por 'Liga 1', gracias al gol de Pablo Lavandeira, quien anotó al 45+2' tras una asistencia de Aldair Rodríguez.

En el recinto 'blanquiazul' desde las (11:00 AM - HORA PERUANA) no se sacaron diferencia alguna. Porque el resultado no se movió, sin embargo, el juego de 'Los Churres' mejoró bastante. Los dirigidos por Carlos Bustos cumplieron quemando el tiempo necesario, y se llevaron los tres puntos tras una jornada interminable.

El próximo partido de Alianza Lima será ante Sporting Cristal este domingo 31 desde las (3:30 PM - HORA PERUANA) en el 'Estadio Nacional', en un nuevo clásico entre ambas instituciones grandes. Mientras que Alianza Atlético de Sullana recibirá al Carlos Stein este sábado 30 desde la (1:00 PM - HORA PERUANA), en el 'Estadio Municipal Melanio Coloma Calderón'.

Con este resultado, Alianza Lima llega a los 12 puntos con 4 partidos ganados, de 4 jugados, siendo líder indiscutible de la fase 2, conocida como 'Torneo Clausura'. Mientras que, Alianza Atlético de Sullana se queda en 3 unidades, demostrando una irregularidad clarísima, a comparación de la primera parte del campeonato.

ESTADÍSTICAS - ALIANZA LIMA VS. ALIANZA ATLÉTICO DE SULLANA:

EN VIVO - ALIANZA LIMA VS. ALIANZA ATLÉTICO DE SULLANA:

Calentamiento de Alianza Lima, minutos antes de reanudar el partido vs. Alianza Atlético de Sullana:

Empezó la transmisión del partido entre Alianza Lima y Alianzas Atlético de Sullana:

Así fue el gol de Pablo Lavandeira antes del 'apagón', que dejó sin partido a Alianza Lima vs. Alianza Atlético de Sullana anoche:

Comunicación oficial de Alianza Atlético de Sullana, después de aceptar jugar el duelo reprogramado. Antes no querían, señalaban que se regresaban a su ciudad por la mañana.

Jesús 'El Tanke' Arias dio el itinerario que seguirán 'Los Churres' este día de reanudación.

El vocero oficial de Alianza Lima, Tito Ordoñez, en su cuenta de Twitter comentó que el partido se deberá jugar de todas formas: "El reglamento del torneo 2022 indica claramente que el partido debe ser reprogramado en el mismo escenario dentro de las 24 horas. El acta ha sido firmada con esta reprogramación por el delegado del partido, El Club Alianza Lima y el árbitro principal. Es obligación presentarse".

Víctor Villavicencio, gerente de la Liga 1, en conversación con el Diario Líbero sostuvo que el partido se jugara sí o sí. Este miércoles 27 de julio, los motivos sobran.

APAGÓN - ALIANZA LIMA VS. ALIANZA ATLÉTICO:

¡No terminó el partido en el estadio Alejandro Villanueva! Los planteles de Alianza Lima y Alianza Atlético no culminaron el encuentro luego que las luces de las torres se apagaran. Esperando por más de 45 minutos, se decidió que el partido se suspenda, en el marco de la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1.

Expresando que el partido se disputará mañana 11:00 AM a puertas cerradas, también trascendió que la directiva de Alianza Atlético de Sullana abordará un vuelo a las 7:00 AM, pues ya lo tenían programado y elevarán una queja.

En ese sentido, el partido se suspendió en el minuto 5 del segundo tiempo. En ese sentido, Alianza Lima venía ganando por 1-0 a Alianza Atlético. Con tanto de Pablo Lavandeira en el primer tiempo, el cuadro local tenía la posesión del balón.

Aunque en el segundo tiempo, Alianza Atlético salió con otra tónica y buscó el arco de Franco Saravia. Por ello, es impredecible saber cómo terminaría el partido entre Alianza Lima ante el visitante, por la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1.

INICIÓ EL PARTIDO

PRIMER TIEMPO

45+2: GOL DE ALIANZA LIMA, PABLO LAVANDEIRA MARCÓ EL 1-0.

SEGUNDO TIEMPO

+SÍGUE EL MINUTO A MINUTO DE ESTE PARTIDO





El encuentro se realizará en el Estadio Alejandro Villanueva. La última vez que se midieron fue el pasado 27 de febrero en un cotejo que terminó 4 a 2 a favor de los Churres.

Alianza Lima no conoce la derrota en el torneo y acude a este emparejamiento con la idea de extender diferencias en la tabla de posiciones. Alianza Atlético, por su lado, reconoce que se cruzará a un complejo rival y su idea es tratar de incomodarlo durante los primeros minutos de juego.

¿Cuándo y a qué hora juegan Alianza Lima y Alianza Atlético?

El juego se realizará este martes 26 de julio en el Estadio Alejandro Villanueva.

Horarios del partido

Perú: 20.00 horas

¿Dónde y cómo ver EN DIRECTO el partido?

El encuentro será transmitido EN DIRECTO para Perú por GOLPERÚ. En otros países se podrá ver a través de FANATIZ