Teniendo programado su encuentro por la jornada 3 del Torneo Apertura de la Liga 1 temporada 2023, Sporting Cristal se enfrentará a Alianza Lima teniendo como locales al cuadro celeste. Ante esto, el club del Rímac anunció por redes sociales la venta de las entradas.

Publicando la información cuando todavía no se sabía si se jugaba o no la tercera jornada de la Liga 1, la acción no cayó para nada bien en Alianza Lima. Molestándose por la postura del cuadro rimense, más pues ellos están en huelga y una oficialización del cotejo los complicaría, Tito Ordoñez, delegado del cuadro íntimo, se refirió al respecto.

"La situación política que viene atravesando nuestro país debe generar que nuestras decisiones sean lo más prudente como mensaje a los hinchas del fútbol. Vender entradas sin tener al menos los permisos correspondientes en este clima de violencia, no parece ser la mejor decisión", expresó su opinión Tito Ordoñez a través de su cuenta de Twitter.

En ese sentido, y habiéndose confirmado que se suspende la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1, la publicación rimense quedaría en "espera", mientras se regulariza si al final se puede jugar a puertas cerradas o no.

Por los conflictos que atraviesa el pais la tres primeras fechas del Torneo Apertura se han suspendido. No habiendo garantías para poder realizar los eventos deportivos, el fútbol ha sido muy perjudicado y también los clubes peruanos que están próximos a jguar en la Copa Libertadores y Copa Sudamericana.