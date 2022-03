Paolo Guerrero parece que tiene muchos capítulos en relación con la novela creada, de su fichaje por Alianza Lima. Porque el delantero peruano, cuando se le pregunta por su situación profesional, solo atina a dar respuestas generales. Sin dejar mucho a la imaginación, pero si se puede percibir una idea concreta.

El atacante ex Inter de Porto Alegre, esperará hasta último momento una oferta del fútbol internacional. Eso les mencionó a las cámaras de 'América Deportes', cuando se le preguntó por su cercanía con 'los íntimos de la victoria', cada día que pasa la impresión es que no volverá en esta temporada.

Lo primero que señaló fue lo siguiente: "No tengo límites para firmar por un equipo. Con mucha más razón tengo tiempo para ver dónde puedo ir, a qué fútbol, a qué liga". Para después ser muy certero a la hora de entregar fechas, para conocer a su nuevo club. El cual podría ser 'el cual él ama', o algún otro del continente.

Porque al día de hoy es un jugador libre, y se puede sumar a cualquier liga del mundo: "Vamos a ver cómo me siento en los próximos días. Las siguientes semanas van a ser muy importantes". Paolo Guerrero por ahora no se enoja como en un inicio, y se hace cercano a los periodistas. Veremos el desenlace de esta situación ya un poco cansina.