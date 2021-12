Jairo Concha está mentalizado en hacer una campaña mucho mejor la siguiente temporada. Por ese motivo trabaja de manera sacrificada desde ya con Alianza Lima. El volante creativo charló con ESPN PERÚ y dejó en claro algunos puntos sueltos. Aquellos que el hincha 'blanquiazul' siempre desea saber.

Para Concha la competencia internacional es un evento donde se debe competir de palmo a palmo: "En Alianza Lima no solo queremos participar en la Copa Libertadores, sino que haremos hasta lo imposible por pasar fase de grupos y aspirar a algo más. Sabemos que a los clubes peruanos no les ha ido bien en esta clase de competencia, pero ya toca dejar en alto el nombre de Perú".

Con respecto a su futuro, Jairo afirma que no es su prioridad ahora mismo: "No es que piense todos los días en emigrar, pero siempre está el pensamiento de salir al extranjero. Este año ha sido bueno para mí y, si en el 2022 también me va bien y, sobre todo, en la Copa Libertadores, seguramente, tendré más posibilidades para emigrar. No sé si se dé, pero la ilusión está siempre. No tengo una liga en especial, pero me gustaría jugar en la MLS por la intensidad que le ponen en los partidos".

Además, y como broche de oro, comentó su ilusión de estar dentro de la Selección Peruana: "Cada vez que dan la lista de convocados uno siempre está con la ilusión de ser considerado por el técnico Gareca. Hasta ahora no se me ha dado, pero si sigo haciendo bien las cosas, ese momento va a llegar. Por ejemplo, miren lo que le pasó a Oslimg (Mora), quien un día estuvo entrenando con nosotros en Matute y tres días después estaba jugando ante Bolivia en La Paz. Todo puede suceder si uno se esfuerza".