Alianza Lima ha comenzado a levantar cabeza en la Liga 1 tras ganarle el pasado domingo 20 de febrero a Carlos A. Mannucci en la fecha 3 del Torneo Apertura por 3-1. Los ‘íntimos’ esperan seguir acumulando buenos resultados y partidos para así llegar de la mejor manera a disputar la fase de grupos en la Copa Libertadores. Uno de los jugadores, en el cuadro de Carlos Bustos, que no se ha podido ganar la titularidad, pero si ha ingresado como cambio para refrescar la delantero, en algunos encuentros fue Arley Rodríguez, quien tiene el apoyo de la hinchas ‘blanquiazul’.

“Me pregunto eso, qué puedo mejorar, en qué estoy fallando para poder entrar en el once. Igualmente es difícil porque el equipo juega sin extremos, que es mi posición y donde me caracterizo mejor. Entonces es también un tema del sistema que el ‘profe’ utiliza. Él sabe que también la puedo hacer de segundo delantero, me probó también como volante interior, en el último partido estuve de lateral derecho", declaró el atacante de los ‘íntimos’ en Zona Mixta, programa de Movistar Deportes.

Lo que no se puede negar de Arley Rodríguez es la entrega que pone en el terreno de juego cada que ingresa. En la pasada victoria de Alianza Lima frente a Carlos A. Mannucci el futbolista ingresó como carrilero derecho. Cabe resaltar que en los tres encuentros, de la Liga 1, que estuvo el jugador, no sumó más de 30 minutos en el campo. El delantero quiere encajar en el once ideal de Carlos Bustos, pero no ve la forma de cómo hacerlo.

“Cuando estoy calentando y el ‘profe’ me llama siempre me emociono. Pregunto siempre cuánto falta porque la verdad, con esa camiseta, cualquier minuto con Alianza Lima hay que disfrutarlo ya que no dura para siempre. Y entro con muchas ganas de querer hacer las cosas bien. Obviamente, manejando el tema de la ansiedad, hacer mi trabajo y las cosas bien. Siempre me encomiendo a Dios que Él nunca falla y es el que me da esa energía”, agregó el delantero de Alianza Lima en la entrevista.