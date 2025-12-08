Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip Alianza Lima
Alianza Lima

Figura de Alianza Lima sorprendió con duro mensaje y dejó abierta la posibilidad de dejar el club: “No se pudo…”

El jugador del cuadro 'íntimo' generó preocupación en la hinchada tras dejar un mensaje con sabor a despedida. Conoce lo que dijo.

Por Nicole Cueva

Sigue a Bolavip en Google!
Jugador de Alianza Lima dejó sorpresivo mensaje en redes.
© Liga 1Jugador de Alianza Lima dejó sorpresivo mensaje en redes.

La campaña 2025 llegó a su fin para Alianza Lima tras la derrota frente a Sporting Cristal en el duelo de vuelta por los playoffs, instancia que definía el acceso directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Con este tropiezo, el cuadro ‘íntimo’ volverá a ocupar la plaza de Perú 4 por segundo año consecutivo.

Publicidad

En medio de este panorama, y tras confirmarse la salida de Néstor Gorosito, un destacado jugador extranjero generó sorpresa al publicar un llamativo mensaje en su cuenta de Instagram.

Figura de Alianza Lima sorprendió con mensaje en redes

“Solo quedan palabras de agradecimiento a toda la gente que nos dio su apoyo durante todo el torneo. Dejamos todo y no se pudo cumplir el objetivo. Ahora a levantar la cabeza y seguir, el fútbol siempre da revancha ¡Arriba Alianza!”, escribió Alan Cantero en su historia de Instagram.

Historia de Alan Cantero en Instagram (Captura).

Historia de Alan Cantero en Instagram (Captura).

Publicidad

Cabe resaltar que, al no conseguir el título nacional por tercera temporada consecutiva ni avanzar a los octavos de la Copa Libertadores o a las semifinales de la Sudamericana, la única alternativa que le quedaba a Alianza Lima era asegurar el cupo de Perú 2. Finalmente, ese objetivo tampoco pudo concretarse.

De esta manera, los ‘blanquiazules’ tendrán que iniciar otra vez su camino internacional desde las rondas preliminares, tras finalizar en el cuarto puesto de la Liga 1. En medio de este escenario, ya comenzaron a definirse renovaciones, posibles fichajes y salidas dentro del plantel.

“Se deben tomar medidas…”: Alianza Lima avisa más cambios profundos luego del fracaso

ver también

“Se deben tomar medidas…”: Alianza Lima avisa más cambios profundos luego del fracaso

Los números de Alan Cantero en Alianza Lima

Desde su llegada a Alianza Lima a inicios de año, Alan Cantero tuvo la oportunidad de disputar un total de 32 encuentros, entre Liga 1 y torneos internacionales. Asimismo, anotó cinco goles y brindó cinco asistencias.

Publicidad
Tweet placeholder

Recordemos que, pese a haber sufrido una lesión que lo alejó algunas semanas de las canchas, el delantero argentino se convirtió en pieza clave en el ataque del elenco ‘blanquiazul’.

DATOS CLAVES

  • Tras la derrota en los playoffs ante Sporting Cristal, Alianza Lima finalizó la temporada 2025 como Perú 4 en la Copa Libertadores 2026 por segundo año consecutivo.
Publicidad
  • El delantero argentino Alan Cantero publicó un mensaje de agradecimiento en Instagram, señalando que “no se pudo cumplir el objetivo”.
  • Alan Cantero disputó 32 encuentros con Alianza Lima en 2025, anotando cinco goles y brindando cinco asistencias.
nicole cueva
Nicole Cueva
Lee también
César Inga dejaría Universitario por gigante del fútbol argentino: "Me dijeron que..."
Universitario

César Inga dejaría Universitario por gigante del fútbol argentino: "Me dijeron que..."

Alianza Lima espera por el fichaje de este crack internacional: "No es un secreto..."
Alianza Lima

Alianza Lima espera por el fichaje de este crack internacional: "No es un secreto..."

"Se deben tomar medidas...": Alianza Lima avisa más cambios profundos luego del fracaso
Alianza Lima

"Se deben tomar medidas...": Alianza Lima avisa más cambios profundos luego del fracaso

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Osasco y dónde ver el duelo por la fecha 1 del Mundial de Clubes?
Voley

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Osasco y dónde ver el duelo por la fecha 1 del Mundial de Clubes?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo