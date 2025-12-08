Figura de Alianza Lima sorprendió con duro mensaje y dejó abierta la posibilidad de dejar el club: “No se pudo…”

La campaña 2025 llegó a su fin para Alianza Lima tras la derrota frente a Sporting Cristal en el duelo de vuelta por los playoffs, instancia que definía el acceso directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Con este tropiezo, el cuadro ‘íntimo’ volverá a ocupar la plaza de Perú 4 por segundo año consecutivo.

En medio de este panorama, y tras confirmarse la salida de Néstor Gorosito, un destacado jugador extranjero generó sorpresa al publicar un llamativo mensaje en su cuenta de Instagram.

Figura de Alianza Lima sorprendió con mensaje en redes

“Solo quedan palabras de agradecimiento a toda la gente que nos dio su apoyo durante todo el torneo. Dejamos todo y no se pudo cumplir el objetivo. Ahora a levantar la cabeza y seguir, el fútbol siempre da revancha ¡Arriba Alianza!”, escribió Alan Cantero en su historia de Instagram.

Historia de Alan Cantero en Instagram (Captura).

Cabe resaltar que, al no conseguir el título nacional por tercera temporada consecutiva ni avanzar a los octavos de la Copa Libertadores o a las semifinales de la Sudamericana, la única alternativa que le quedaba a Alianza Lima era asegurar el cupo de Perú 2. Finalmente, ese objetivo tampoco pudo concretarse.

De esta manera, los ‘blanquiazules’ tendrán que iniciar otra vez su camino internacional desde las rondas preliminares, tras finalizar en el cuarto puesto de la Liga 1. En medio de este escenario, ya comenzaron a definirse renovaciones, posibles fichajes y salidas dentro del plantel.

Los números de Alan Cantero en Alianza Lima

Desde su llegada a Alianza Lima a inicios de año, Alan Cantero tuvo la oportunidad de disputar un total de 32 encuentros, entre Liga 1 y torneos internacionales. Asimismo, anotó cinco goles y brindó cinco asistencias.

Recordemos que, pese a haber sufrido una lesión que lo alejó algunas semanas de las canchas, el delantero argentino se convirtió en pieza clave en el ataque del elenco ‘blanquiazul’.

DATOS CLAVES

Tras la derrota en los playoffs ante Sporting Cristal, Alianza Lima finalizó la temporada 2025 como Perú 4 en la Copa Libertadores 2026 por segundo año consecutivo.

El delantero argentino Alan Cantero publicó un mensaje de agradecimiento en Instagram, señalando que “no se pudo cumplir el objetivo”.