Carlos Bustos, tras la derrota ante Sporting Cristal, analizó los puntos más débiles de su equipo, lo cual debe mejorar en la semana para así poder luchar por el torneo apertura. El estratega argentino también fue consultado por un último fichaje que podría ser parte del plantel ‘íntimo’ para lo que se viene en la Liga 1 y Copa Libertadores.

+ El club "que va a terminar dirigiendo Gareca" según Rebagliati

+ Vidente vaticina el gol que clasificará a Perú a Qatar 2022

+ Uribe habló sobre qué posición debería ocupar Benavente

El técnico de Alianza Lima analizó el partido frente a Sporting Cristal y también tuvo un comentario sobre el penal que se le hizo a Christofer Gonzales: "Es un golpe duro. Perder no estaba en los cálculos. Creo que el partido fue parejo, más allá de que estaban las características de cada equipo. Cristal es un equipo con posesión, pero era una posesión controlada. No recuerdo en el primer tiempo, más allá de un tiro afuera del área, que esa posesión la haya transformado en peligro. La diferencia se marca por una jugada de un buen jugador como Gonzales, que va hacia fuera. Es decir, es un penal evitable".

Carlos Bustos también indicó qué es lo que le falta a su equipo para poder concretar y terminar las jugadas en gol, algo que no viene haciendo muy seguido en la Liga 1: "En el segundo tiempo estuvimos mejor pero la situación de no asistir bien y no tomar una buena ejecución en la última parte de las jugadas, eso cuenta y hay que mejorarlo, eso es jerarquía. Hay que tenerla para jugar en Alianza Lima".

Sobre el desempeño individual de algunos futbolistas de su equipo dijo: "Jugadores que son determinantes necesitan levantar su nivel para estar más cerca del resultado. Este equipo va a pelear el torneo. No me quedan dudas. Estamos un poco retrasados en el Apertura, pero vamos a tratar de posicionarnos. Cuando llegue el momento del torneo internacional también vamos a hacer buenas presentaciones", finalizó el argentino.