¿A qué hora juega Universitario vs. Soan por la fase de ganadores de la Liga Peruana de Vóley 2025-26?

Universitario y Deportivo Soan se medirán en la fecha 1 de la segunda etapa dela Liga Peruana de Vóley, en un encuentro que se disputará en las instalaciones del Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado enVilla El Salvador.

El cuadro ‘crema’ cerró la primera fase como líder del torneo, acumulando 30 puntos, mientras que Soan finalizó con 10 unidades, ubicándose en el noveno lugar de la tabla y evitando por escaso margen disputar el grupo de revalidación.

Por su parte, las ‘pumas’ saldrán en busca del triunfo para mantener la ventaja sobre el resto de equipos del torneo. En tanto, su rival apunta a alejarse de los últimos puestos, considerando que los dos coleros de la tabla quedarán sin chances de pelear por el título.

¿A qué hora juega Universitario vs. Soan?

El encuentro entre Universitario y Soan, correspondiente a la primera jornada de la fase de ganadores de la Liga Peruana de Vóley, está programado para disputarse hoy, sábado 10 de enero.

Según la programación del campeonato, el encuentro entre ambos equipos tiene previsto iniciar a las 19:00 horas de Perú, Ecuador y Colombia. Revisa los horarios en otras partes del mundo:

México: 18:00 horas

Bolivia y Venezuela: 20:00 horas

Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay: 21:00 horas

¿Dónde ver el Universitario vs. Soan?

El cotejo será transmitido en vivo por las pantallas de Latina TV a través de su señal en el canal 2, la cual también puede sintonizarse mediante los operadores de cable DirecTV, Movistar TV y Claro TV.

Asimismo, los hinchas podrán seguir el emocionante partido vía streaming en la página de Facebook y en el portal oficial de la Federación Peruana de Vóley (fpv.org.pe).

Últimos enfrentamientos entre ambos equipos

Estos son los más recientes enfrentamientos entre Universitario de Deportes y Deportivo Soan por el campeonato peruano:

8 de noviembre de 2025 / Universitario 3-0 Deportivo Soan

15 de marzo de 2025 / Universitario 3-1 Deportivo Soan

DATOS CLAVES

Universitario y Deportivo Soan juegan hoy, sábado 10 de enero, en Villa El Salvador.

El encuentro de la Liga Peruana de Vóley iniciará a las 19:00 horas de Perú.

