La presentación oficial de Luis Advíncula en Alianza Lima desató una ola de reacciones entre los hinchas blanquiazules, quienes no tardaron en enviarle mensajes directos, cargados de sentimiento, exigencia y pertenencia. El regreso del lateral peruano al fútbol nacional genera ilusión, pero también deja en claro que en La Victoria no hay margen para la indiferencia.

Publicidad

Publicidad

En redes sociales, la afición íntima marcó la línea con una advertencia clara: en Alianza Lima no solo se juega fútbol, se defiende una historia. “El escudo es sagrado y los colores se defienden con el alma”, fue una de las frases más repetidas, reflejando el nivel de compromiso que esperan del exjugador de Boca Juniors.

Junto a la exigencia, también apareció el mensaje de respaldo emocional. Muchos hinchas le hicieron sentir que vuelve a un lugar que lo espera con los brazos abiertos. “Estás en casa”, escribieron cientos de fanáticos, recordándole que el vínculo con Alianza Lima va más allá de un contrato o una temporada.

La ilusión también se hizo presente y apuntó directamente a su aporte deportivo. “Sabe que gritará goles con la gloriosa”, comentaron los hinchas, convencidos de que Advíncula puede ser una pieza clave en el proyecto de Pablo Guede para la temporada 2026 de la Liga 1.

Publicidad

Publicidad

Los hinchas comentaron el fichaje de Advíncula por Alianza. (Foto: X)

Alianza Lima hizo oficial a Luis Advíncula

Alianza Lima anunció el fichaje oficial de Luis Advíncula por dos temporadas. De esta manera, el cuadro íntimo cerró su mercado de fichajes y ahora se prepara para su debut en la Fase 1 de la Copa Libertadores y en la Liga 1.

ver también Presidente de Independiente calentó el partido ante Alianza Lima y dejó una contundente frase que da que hablar

Así, el mensaje del hincha de Alianza Lima es claro y contundente: apoyo total, pero compromiso absoluto. Advíncula llega con experiencia internacional y jerarquía, pero en Matute el respeto se gana partido a partido, defendiendo el escudo con entrega, carácter y alma blanquiazul.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

¿Cuánto dinero gana actualmente Luis Advíncula?

Luis Advíncula gana 70 mil dólares mensuales en Alianza Lima, según el último reporte oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 840 mil dólares.

¿Hasta cuándo Luis Advíncula tiene contrato con Alianza Lima?

Luis Advíncula tiene contrato oficial con Alianza Lima hasta diciembre del 2027, según la última información de Transfermarkt.

Publicidad

Publicidad

Datos claves

Luis Advíncula fichó oficialmente por Alianza Lima con un contrato por dos temporadas.

El lateral se suma al proyecto del técnico Pablo Guede para la Liga 1 2026.

El club disputará la Fase 1 de la Copa Libertadores tras cerrar su mercado.

Publicidad