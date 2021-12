Alianza Lima sigue estudiando los refuerzos que sumará a su plantilla para la siguiente temporada, donde tienen como metas lograr el bicampeonato y también luchar en la fase de grupos de la Copa Libertadores para así clasificar a la siguiente ronda. Un fichaje que se podría dar sería el de un viejo conocido de la casa, se trataría de Aldair Fuentes del Fuenlabrada de España.

+ ¿El cuarto refuerzo crema? La 'U' va tras Cecilio Waterman, delantero de Panamá

+ Así va la negociación por Raziel: qué pide Cienciano y qué haría Alianza por tenerlo

+ ¡Pensando en el futuro! Alianza contrataría defensor juvenil de Molinos El Pirata

El volante podría regresar a Alianza Lima después de que no se encuentre muy a gusto en el equipo español, donde no ha jugado los minutos que esperaba. La posible llegada de Aldair Fuentes, como refuerzo para la siguiente temporada en el conjunto ‘íntimo’, no caería nada mal ahora que se encuentran buscando potenciar las líneas del equipo de Carlos Bustos para lo que se viene en la Copa Libertadores.

El diario Depor indicó que el comando técnico de Carlos Bustos ha visto bien la posibilidad de repatriar al volante para que así pueda defender los colores de Alianza Lima en el 2022 en pro de lograr el bicampeonato en la Liga 1 y también luchar de gran manera en la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde los ‘íntimos’ esperan realizar una mejor campaña que en los años anteriores.

Aldair Fuentes debutó profesionalmente en Alianza Lima en el 2017 y a mediados del 2020 emigró al fútbol español, donde actualmente viste la camiseta del Fuenlabrada de la segunda división, donde ha tenido pocos partidos y no ha llegado a explotar sus características como lo hacía en el equipo de La Victoria. En ‘Matute’ solo esperan la decisión del jugador para que regrese a la que es su casa.