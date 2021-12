Se pone muy complicado: Carlos A. Mannucci no desea liberar a Manuel Heredia

Alianza Lima deberá ver para otro lado si desea contar con un portero de jerarquía. Manuel Heredia posiblemente no llegue a tienda 'blanquiazul' porque no tiene fácil su salida del Carlos A. Mannucci. El experimentado arquero está haciendo lo posible para liberarse, pero todavía no lo consigue.

El periodista deportivo, Mauricio Loret de Mola, contó cómo va este traspaso todavía no concretado. Revelando detalles tanto del cuadro 'trujillano', como del conjunto dirigido por Carlos Bustos. Los cuales, al parecer, todavía no han tenido un acercamiento para charlar la situación del ex Sporting Cristal.

"Si Alianza quiere a Manuel Heredia, les va a costar mucho. De Mannucci me indican que solo tiene cláusula para el extranjero. Lo ven como pieza elemental para esta campaña. Por el momento, Alianza no movió nada de club a club. Pretenden que se desligue para verlo como opción". Presentó como información el panelista de 'A Presión'.

Lo cual nos daría a entender que el futuro de Manuel Heredia está lejos de Alianza Lima. Porque en principio, la institución que logró el campeonato nacional este 2021, no está haciendo las gestiones necesarias. Y el interés de 'Los Carlistas' es solamente vender a Heredia a un fútbol que no sea el peruano.