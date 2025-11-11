¿Nuevo inquilino? TAS emitió su veredicto sobre el pedido de Carlos Mannucci para regresar a la Liga 1

El TAS finalmente emitió su veredicto sobre el caso que mantenía en expectativa al fútbol peruano. El club Carlos A. Mannucci, que había presentado un reclamo formal por supuestas irregularidades administrativas en UTC durante la temporada 2024 de la Liga 1, recibió una respuesta negativa.

Según informó Carlos Mannucci, el TAS desestimó el pedido de denuncia contra UTC por lo que el cuadro de Trujillo tendrá que seguir jugando en la Liga 2 y pelear por su ascenso a la Liga 1 de manera deportiva en la temporada 2026.

El abogado deportivo Marcelo Bee Sellares también explicó la situación en sus redes sociales: “Fallo TAS – Caso Mannucci, el Tribunal de Arbitraje Deportivo rechazó íntegramente la apelación de Carlos A. Mannucci contra la FPF y UTC. Fundamentos clave del laudo (11/11/2025): No se acreditaron incumplimientos graves de UTC en licencias (2024). Pagos sindicales tardíos fueron justificados y resueltos por la FPF. No existe base para alterar la tabla (2024) ni revocar licencias. Costas procesales a cargo de Mannucci. Consecuencia: Descenso confirmado a Liga 2 (2026). Directiva anunció su renuncia”.

Esta decisión pone punto final a las esperanzas de Carlos A. Mannucci de recuperar su lugar en la Liga 1 de Perú. De esta manera, se mantiene la composición actual de equipos para la temporada 2026, con los descensos y ascensos estipulados.

Carlos Mannucci jugando en Liga 2. (Foto: Carlos Mannucci)

¿Cuál fue la resolución del TAS en el caso de Carlos Mannucci?

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) resolvió el reclamo de Carlos A. Mannucci, que buscaba regresar a la Liga 1 por una denuncia presentada en 2024 contra UTC. La respuesta fue contundente: el pedido fue rechazado.

El comunicado del Mannucci tras la resolución del TAS. (Foto: Carlos Mannucci)

¿Qué liga jugará Carlos Mannucci?

Carlos Mannucci jugará la Liga 2 de la temporada 2026 luego que el TAS negara su denuncia contra UTC en el 2024.

¿Cómo quedó Carlos Mannucci en el 2024?

Carlos Mannucci descendió en la Liga 1 temporada 2024, pero el cuadro de Trujillo presentó una apelación pidiendo el descenso de UTC. Al final, el TAS no aceptó su pedido y todo sigue igual.

