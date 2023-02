Una vez terminado el partido entre su club y Sport Boys del Callao, hubo un mensaje potente en redes sociales. Tito Ordoñez, como encargado de comunicar algunas ideas en Alianza Lima, tiene una palabra picante, fuerte, y con claras intenciones. Las cuales están basadas en defender los intereses del cuadro íntimo.

Para el delegado, la cosa es clara, hace algunos días criticó a los clubes que no se han mantenido en su posición de ir en contra de la decisión de Federación Peruana de Fútbol y 1190 Sports. Ese hecho generó un potente debate en redes sociales, las cuales, tomaron posición a favor, y en contra, como era de esperarse.

Ante toda esta situación de incertidumbre, lo único que quedó era esperar, una siguiente crítica al universo deportivo que está en contra de los valores de Alianza Lima. Por eso, el mensaje más reciente de Tito Ordoñez en su cuenta de Twitter, abrió el estudio de la situación. Para buscar el receptor de tamaña bomba.

Lo que menciona el ex directivo, y hoy persona representativa, es lo siguiente: "Si una persona dirige una institución y llega a extremos de perjudicar el beneficio de la misma, pretendiendo imponer su autoridad y no ejercerla mediante el diálogo, buscando el beneficio de todos, resulta evidente que tiene un interés personal oculto y no el bien común".

La pregunta que nace desde aquí es si esta vez se refiere a un plano deportivo o si es una idea suelta como tal. Lo cierto es que en su perfil de Twitter, ya tomaron algunas cosas como verdades. Desde la matriz, la batalla por la televisación deportiva, y los clubes que están dentro de esta línea temporal, llámese como se llame.