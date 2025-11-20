El futuro inmediato de Manuel Barreto como director técnico de la Selección Peruana se ha confirmado, aunque de manera particular. Barreto, quien inicialmente asumió como interino para los amistosos de octubre y noviembre, extenderá su período en el banquillo para dirigir un encuentro más antes de fin de año, pese a que su cargo principal es el de Jefe de la Unidad Técnica de Menores de la Federación Peruana de Fútbol.

Publicidad

Publicidad

Manuel Barreto seguirá como entrenador principal

La clave de esta extensión es que Barreto estará a cargo del amistoso que la Agremiación de Futbolistas Peruanos (SAFAP) disputará contra la Selección de Bolivia el próximo 21 de diciembre en Chincha. La noticia fue confirmada por fuentes de SAFAP y reportada por el periodista Gustavo Peralta, e incluso la FPF ha dado su aprobación para “ceder” a Barreto al plantel de la Agremiación.

Manuel Barreto seguirá como técnico de Perú. (Foto: FPF).

El motivo detrás de esta prolongación es la falta de urgencia competitiva. Dado que Perú no clasificó al Mundial de 2026, la Bicolor no tiene partidos de Eliminatorias hasta 2027. Esto le permite a la FPF tomarse un tiempo para buscar al estratega definitivo. De esta manera, Barreto se convierte en una figura esencial para asegurar una transición fluida, permitiendo que el trabajo de campo con los jugadores jóvenes continúe mientras la directiva busca al sucesor permanente.

Publicidad

Publicidad

Manuel Barreto no dejará el puesto en Perú

Esta extensión le brinda a Barreto la oportunidad de mantener su proyecto de evaluación y renovación, enfocado en la inclusión de jugadores con un promedio de edad de 24 años. A pesar de los resultados mixtos de la reciente gira de amistosos (un empate ante Rusia y una derrota ante Chile), el DT ha resaltado la personalidad y el carácter de los convocados, señalando la necesidad de un proceso sostenido.

ver también Fabio Gruber recibió inesperados elogios de la prensa de Chile tras su debut con Perú: “Con solo 23 años…”

Tweet placeholder

El acuerdo para que Barreto dirija el amistoso de diciembre reafirma el deseo de la Federación de dar continuidad al trabajo en curso, aunque sea de forma temporal. Esto asegura que el banquillo no quede sin un líder técnico al cerrar el año, ya que el encuentro ante Bolivia será el último compromiso de la selección —incluso bajo esta modalidad de amistoso de Agremiación— antes de las fiestas.

Publicidad

Publicidad

¿Qué pasará después con Manuel Barreto?

Una vez finalizado el partido en Chincha, Manuel Barreto retomará exclusivamente su puesto como Jefe de la Unidad Técnica de Menores. Mientras tanto, la FPF no ha dado indicios sobre quién será el estratega que asumirá el proyecto rumbo al Mundial de 2030, manteniendo el interinato de Barreto como un puente vital en la reestructuración del fútbol nacional.

DATOS CLAVE