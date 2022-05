Carlos Bustos no se guardará nada y enviará toda la artillería para enfrentar a Colo Colo por la jornada 4 de la Copa Libertadores

Alianza Lima enfrentará este jueves 5 de mayo a Colo Colo de Chile por la cuarta jornada del grupo F en la Copa Libertadores, que se llevará a cabo en el estadio Nacional de Lima las 9:00 pm. Los dirigidos por Carlos Bustos tienen en claro que necesitan ganar este cotejo para así seguir en la lucha de clasificar a la siguiente ronda en el torneo continental.

El estratega argentino enviará a su mejor once frente a Colo Colo para así tratar de obtener su primera victoria en la Copa Libertadores: Ángelo Campos; Yordi Vílchez, Christian Ramos, Pablo Míguez, Fabio Rojas; Josepmir Ballón, Jairo Concha, Pablo Lavandeira, Édgar Benítez; Wilmer Aguirre, Hernán Barcos. Cabe resaltar que Cristian Benavente no fue tomado en cuenta en la lista por que aqueja una lesión de la cual no ha podido recuperarse de momento.

Alianza Lima necesita sumar con urgencia en la Copa Libertadores, ya que los ‘Blanquiazules', se encuentran en el fondo de la tabla de posiciones, en su grupo, donde aún no puede sumar ningún punto. De perder esta noche, los dirigidos por Carlos Bustos le dirían adiós al torneo continental a falta de dos jornadas, con la posibilidad latente de poder quedar en el tercer lugar y llegar a los octavos de final en la Copa Sudamericana, algo que el estratega argentino tuvo en mente desde un comienzo.

‘Los ‘íntimos’ ya recuperaron la mística en la Liga 1, ya que hace cuatro fechas solo saben de victorias que los ha llevado hasta el puesto 9 en la tabla del torneo local. La deuda la tienen en la Copa Libertadores donde tienen que seguir los pasos del Torneo Apertura y comenzar a ganar lo que le resta para intentar clasificar a la siguiente ronda en el torneo continental.