¿Alianza Lima favorecido? Fuerte acusación del abogado de Universidad de Chile para serie de Copa Sudamericana

Alianza Lima se alista para la reanudación de la Liga 1 y a la vez pensando en lo que será la llave de cuartos de final de la Copa Sudamericana frente a Universidad de Chile. Es justamente en este escenario en donde el abogado del equipo sureño se ha hecho presente con una declaración bastante llamativa y singular, por decir lo menos, respecto a una supuesta ventaja deportiva que podrían tener los blanquiazules.

Fuente: Alianza Lima

Resulta que Universidad de Chile jugará el clásico del fútbol chileno ante Colo Colo el próximo 14 de septiembre, 4 días antes de que disputen el encuentro de ida contra Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute. Con lo que esta situación representa en complejidad y desgaste físico, el representante legal de la ‘U’ sostiene que el ‘Cacique’ no tiene ninguna intención de postergar el duelo en una presunta señal de darle una mano a sus hermanos victorianos.

Publicidad

Publicidad

“Todas las señales son de que debiera suspenderse el partido, pero habrá que preguntarle a Jorge Yungue, director de la ANFP, cuáles son las motivaciones”; comentó en primera instancia José Ramón Correa en una reciente entrevista con el programa ‘Hablemos del Bulla‘ respecto a la petición que tendría Universidad de Chile, aunque no fue lo único en lo que hizo énfasis en la previa del duelo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

¿Qué dijo el abogado de U. de Chile sobre la supuesta ventaja de Alianza Lima?

“Yo entiendo que jugando con las leyendas de Alianza Lima, un club hermano para Colo Colo, les interesa que se juegue el 14 de septiembre si cuatro días después vamos a jugar con ellos mismos en Lima. En definitiva, el que hace la exhortación de jugar el 14 es el club hermano de nuestro adversario. Entiendo que Alianza Lima ya pidió suspender el partido del torneo en Perú”; declaró José Ramón Correa, abogado de Universidad de Chile.

Publicidad

Publicidad

De esta manera, queda clarísimo que existe una especie de molestia en la interna de Universidad de Chile. Teniendo en cuenta la exigencia de competir en torneo local e internacional a la vez, es muy probable que las fechas programadas no se muevan y tengan que jugar el clásico ante Colo Colo sin mayores reclamos. Luego, llegarán a Matute para enfrentar a Alianza Lima y hasta que en 7 días más disputen lo que será el duelo de vuelta en la ciudad de Coquimbo.

Fechas, horarios y estadios confirmados para la llave Alianza Lima vs. Universidad de Chile

Recientemente se pudo conocer la confirmación oficial por parte de Conmebol respecto a las fechas, horarios y recintos para los duelos de ida y vuelta entre Alianza Lima y Universidad de Chile en el marco de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El primer encuentro será el 18 de septiembre a las 19:30 hora local en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute y el duelo definitivo se jugará el 25 de septiembre a la misma hora en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.

Fuente: Conmebol Sudamericana

Publicidad

Publicidad

ver también “El hazmerreír de Sudamérica”: antes del Alianza vs. U. de Chile, se burlan de Independiente con mensaje de Conmebol