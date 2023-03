Susana Cuba, ex administradora de Alianza Lima, atravesó por un problema legal con el ex titular del club íntimo, Christian Bustos. Bajo esa premisa, el pasado 1 de febrero se conoció que el juez del Vigésimo Quinto Juzgado Penal Liquidador de la Corte Superior de Justicia de Lima revocó la suspensión de la pena de prisión efectiva que Susana Cuba recibió en la querella que le interpuso el ya mencionado directivo.

En la resolución emitida se determinó cambiar el carácter de la sentencia a prisión efectiva por un periodo de un año y ocho meses. Precisamente, en relación a esto, la profesional declaró y cuestionó de forma tajante que dicha resolución se haya producido de forma "irregular" sobre un "proceso prescrito".

Además, negó haber difamado a Christian Bustos en una nota publicada hace algunos años que fue la causa que motivó la denuncia por parte del directivo. "Yo no he insultado a este señor, en el reportaje se ponen palabras que nunca dije. Este proceso culminó el 11 de diciembre del 2017. Este es un proceso prescrito", declaró a La República.

"De la noche a la mañana, el juez Alberto Lévano Ojeda, de manera irregular, saca un proceso prescrito y cambia la resolución que decía que yo cumplía la condena suspendida por prisión efectiva". "Es un absurdo legal que en un proceso prescrito se quiera revertir el tema. Lo que nuestros abogados han hecho es demandar a este juez. Lo que ha hecho es un delito, no puede sacar un documento, a no ser que haya hechos nuevos, pero aquí no los hay", sostuvo de forma contundente.

Finalmente, indicó que ha presentado formalmente una apelación a la resolución y un Hábeas Córpus. "Este señor en su resolución miente. Dice que yo tenía que presentarme todos los meses a registrar asistencia en el control biométrico, pero él dice que no he ido. Claro, no he ido en pandemia, como todo el mundo, pero después he vuelto a ir", culminó Susana Cuba.