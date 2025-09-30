Real Madrid logró un importante triunfo con goleada 5-0 en Kazajistán ante el Kairat Almaty por la segunda fecha de la fase liga de la UEFA Champions League 2025-26. Sin embargo, le costó poder abrir el marcador y lo pudo hacer mediante un penal, de una falta provocada por el argentino Franco Mastantuono, quien recibió elogios de varios analistas, incluido el reconocido narrador Fernando Palomo.

Franco Mastantuono volvió a la titularidad en el Real Madrid, luego de no haber arrancado en el clásico por decisión de Xabi Alonso. Ante Kairat Almaty, la historia fue diferente y lo aprovechó, pese a que no marcó goles. Esto derivó en algunos elogios en redes sociales.

Muchos comentarios en la red social X (Twitter) destacaron la buena presencia del ex futbolista de River Plate, quien, pese a sus 18 años, no le pesa el hecho de tener su primera temporada con el Madrid. El carácter del futbolista argentino es uno de los aspectos que más gustan.

Fernando Palomo destacó el carácter de Mastantuono por sobre el resto del Real Madrid

En Real Madrid, hay muchos que aseveran que el equipo todavía no muestra una actitud acorde a su grandeza. Precisamente, en este aspecto, el atrevimiento y la soltura de Franco Mastantuono resalta por sobre el resto. Fue por eso que Fernando Palomo dejó un sorpresivo mensaje al respecto.

El reconocido narrador de ESPN citó el comentario de un reconocido seguidor fanático del Real Madrid en donde destacó, con cierta crítica, a Mastantuono. “Que un chico de 18 años, que tiene un par de días en el Madrid, sea quien lidere en la estadística del ‘carácter”, dice mucho“, advirtió en X.

Fernando Palomo destacó el carácter de Mastantuono (X @fernandopalomo).

A Palomo no le gustó la actitud del inicio del partido del Real Madrid, en donde cuestionó el carácter de los jugadores, resaltando que quien estaba poniendo la cara era un juvenil, con pocos partidos en el club. Todo un síntoma luego del duro golpe ante el ‘Atleti’.

Sin embargo, con el penal y el gol del Real Madrid, el partido cambió y le fue todavía más favorable. No hubo mucha oposición de parte del equipo kazajo. Por lo tanto, esto permitió la goleada final.

