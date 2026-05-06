Alineaciones de Bayern Múnich vs. PSG: Formaciones titulares para la semifinal de vuelta de Champions League

El partido por UEFA Champions League entre Bayern Múnich vs. PSG. Está próximo a jugarse, conoce como estarán formando, los equipos de élite.

El Allianz Arena se prepara para definir al segundo finalista que viajará a Budapest para enfrentar al Arsenal. Tras el vibrante 5-4 de la ida a favor de los parisinos, el Bayern de Múnich necesita una victoria contundente frente a su gente para dar vuelta a la eliminatoria.

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Este duelo marca un choque de estilos entre la propuesta ofensiva de Vincent Kompany y la gestión de posesión de Luis Enrique. Con la mínima ventaja del lado francés, cualquier error defensivo podría sentenciar el destino de la temporada para ambos gigantes europeos.

Formaciones probables para el encuentro

XI Bayern Múnich: Manuel Neuer; Josip Stanišić, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović; Michael Olise, Jamal Musiala, Luis Díaz y Harry Kane.

XI PSG: Matvei Safonov; Warren Zaïre-Emery, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves, Fabián Ruiz; Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia.

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Análisis táctico: Luis Díaz y el reto defensivo del PSG

La presencia del colombiano Luis Díaz en el once titular es la principal carta de desequilibrio para el conjunto alemán. Su capacidad para ganar duelos individuales por la banda izquierda será fundamental para alimentar a Harry Kane, quien busca seguir aumentando su cuenta goleadora en la competición.

Por su parte, el PSG llega con la baja sensible de Achraf Hakimi, lo que obliga a Warren Zaïre-Emery a retrasar su posición para cubrir el lateral derecho. Esta modificación táctica busca frenar la velocidad bávara, mientras que en ataque confían en el talento de Khvicha Kvaratskhelia para golpear al contragolpe y cerrar la serie.

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El factor banquillo y la mística del Allianz Arena

Más allá de los onces iniciales, el Bayern cuenta con piezas de recambio como Serge Gnabry y Nicolas Jackson, quienes podrían cambiar el guion si el marcador no se abre temprano. La experiencia en noches de remontada es un activo que los alemanes planean explotar desde el pitazo inicial.

Luis Enrique, en cambio, tiene la misión de gestionar la ventaja emocional del 5-4 global. El técnico español confía en que su mediocampo mantenga la calma bajo la presión del público local, buscando que el tiempo juegue a favor de la desesperación del Bayern.

Bayern Múnich y PSG se verán las caras por Champions League. (Foto: X).

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