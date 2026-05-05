Arsenal 1-0 Atlético de Madrid EN VIVO y GRATIS por la Champions League Vía ESPN y Disney+: Gol de Saka

Buenas tardes, acá comenzamos con el minuto a minuto por la vuelta de la semifinal entre Arsenal y Atlético de Madrid.

Arsenal y Atlético de Madrid luchan esta noche en Inglaterra por un cupo en la final en Hungría.

Llegada con peligro, remate de Simeone que es detenido por Rice que la manda al tiro de esquina, pero no lo cobran.

Gran centro de Bukayo Saka que termina impactando en un jugador del Atlético, pero Magalhaes finaliza la jugada con un remate con peligro.

Lewis-Skelly termina poniendo en riesgo el arco del Atlético, pero el balón termina recorriendo toda su área sin que nadie la toque, pudo ser el 1-0.

El partido se mantiene empatado por el momento, no se abre el marcador, un partido cerrado.

Dentro del área Bukayo Sala pone el 1-0 y el Arsenal se pone a poco de la final de la Champions.

Ya se juega el segundo tiempo del Arsenal contra el Atléticos de Madrid en Londres.

El cuadro de Atlético de Madrid busca el empate, pero no logra vencer la meta de Raya.

Arsenal recibe al Atlético de Madrid por el partido de vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League.

Esta noche en Inglaterra se conocerá al primer finalista de la UEFA Champions League 2025-26. Arsenal se enfrenta al Atlético de Madrid por ver cual de los dos llegará a disputar la ‘orejona’ esta temporada. El partido se disputará en el Emirates Stadium este martes 5 de mayo desde las 14:00 horas Perú (20:00 horas Inglaterra).

En el choque de ida el cuadro ‘colchonero’ logró salvar un empate en su casa ante los ‘cañoneros’. El partido tuvo de todo, pero los goles llegaron mediante los doce pasos en ambos casos. Viktor Gyokeres y Julián Álvarez fueron los autores de las conquistas para cada uno de sus equipos. Dejando la serie empatada 1-1 esperando que se defina en Inglaterra.

Por el lado de Arsenal viene muy motivado. Para comenzar venció al Fulham por 3-0 en el Emirates. Los goles fueron de Viktor Gyokeres (2) y Bukayo Saka. Pero no solo pasó eso, sino que el Manchester City empató ante el Everton y deja a los londinenses primeros en la Premier League a falta de 3 fechas.

Mientras tanto, el Atlético de Madrid tuvo la visita al Valencia en el Estadio de Mestalla. El cuadro de Diego Simeone dominó el ataque, consiguiendo ganar el duelo por 2-0 con tantos de Iker Luque Sierra y Miguel Llorente. Para este encuentro el ‘Cholo’ guardó a sus titulares en busca de darles descanso.

¿Dónde ver el Arsenal vs Atlético de Madrid?

Este partido de la vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League se podrá seguir en cable por ESPN, no obstante en plataformas por Disney+ Premium.