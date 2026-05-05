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Champions League

Arsenal 1-0 Atlético de Madrid EN VIVO y GRATIS por la Champions League Vía ESPN y Disney+: Gol de Saka

Arsenal recibe al Atlético de Madrid por el partido de vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League.

75' ¡ATLÉTICO DESESPERADO BUSCA EL EMPATE!

El cuadro de Atlético de Madrid busca el empate, pero no logra vencer la meta de Raya. 

67' ! ATLÉTICO TRATA PERO NO PUEDE!

El conjunto español intenta, pero no está logrando encontrar el empate.

¡ARRANCÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Ya se juega el segundo tiempo del Arsenal contra el Atléticos de Madrid en Londres.

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

Se acabó la primera parte, lo gana el Arsenal 1-0 ante el Atlético de Madrid.

44' !GOOOOOOOOOOL DEL ARSENAL!

Dentro del área Bukayo Sala pone el 1-0 y el Arsenal se pone a poco de la final de la Champions.

38' ¡NO ENCUENTRAN ESPACIOS!

El partido se mantiene empatado por el momento, no se abre el marcador, un partido cerrado.

25' ¡ARSENAL PONE EN PELIGRO AL ATLÉTICO!

Lewis-Skelly termina poniendo en riesgo el arco del Atlético, pero el balón termina recorriendo toda su área sin que nadie la toque, pudo ser el 1-0.

19' ¡ATLÉTICO DE MADRID SE SALVÓ!

Gran centro de Bukayo Saka que termina impactando en un jugador del Atlético, pero Magalhaes finaliza la jugada con un remate con peligro.

17' ¡ARSENAL LA TUVO!

Tiro de esquina para Bukayo Saka, pero terminó pateando afuera el balón.

11' ¡ARSENAL SE SALVA OTRA VEZ!

Llegada con peligro, remate de Simeone que es detenido por Rice que la manda al tiro de esquina, pero no lo cobran.

7' ¡PRIMERA LLEGADA CON RIESGO!

Remate de Julián Álvarez que se termina yendo afuera, casi sorprende al Arsenal.

¡ARRANCÓ EL PARTIDO!

Ya juegan Arsenal vs Atlético de Madrid por la Champions League.

¡SUENA EL HIMNO DE LA CHAMPIONS!

Los jugadores en el campo y en minutos el inicio del partido.

¿CÓMO QUEDÓ EL PARTIDO DE IDA?

Atlético de Madrid empató en casa 1-1 contra el Arsenal.

¡FIESTA TOTAL EN LONDRES!

Los hinchas del Arsenal reciben con todo al bus del equipo.

¡ATLÉTICO DE MADRID DE DIEGO SIMEONE!

Diego Simeone busca una nueva final de Champions League.

¡LOS TREMENDOS NÚMEROS DEL ARSENAL!

Arsenal esta temporada en la UEFA Champions League disputó 13 partidos, ganó 10 y solo empató 3, no ha perdido un solo juego.

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¡ONCE DEL ATLÉTICO DE MADRID!

Diego Simeone manda este once ante el Arsenal: Oblak; Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Simeone, Pubill, Koke, Lookman; Griezmann, Álvarez.

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Once del Atlético de Madrid (Foto: Atlético de Madrid).

¡ONCE DEL ARSENAL!

Mikel Arteta manda el siguiente once ante el Atlético de Madrid: Raya; White, Saliba, Gabriel, Calafiori; Lewis-Skelly, Rice, Eze, Saka, Trossard; Gyokeres.

Jugadores del Arsenal (Getty)

Jugadores del Arsenal (Getty)

¡ESCENARIO LISTO!

Así luce el estadio del Arsenal antes del partido ante el Atlético de Madrid.

¡EN BUSCA DE LA FINAL!

Arsenal y Atlético de Madrid luchan esta noche en Inglaterra por un cupo en la final en Hungría.

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¡BIENVENIDOS AL ARSENAL VS ATLÉTICO DE MADRID!

Buenas tardes, acá comenzamos con el minuto a minuto por la vuelta de la semifinal entre Arsenal y Atlético de Madrid.

Arsenal contra Atlético de Madrid.
© GettyArsenal contra Atlético de Madrid.

Esta noche en Inglaterra se conocerá al primer finalista de la UEFA Champions League 2025-26. Arsenal se enfrenta al Atlético de Madrid por ver cual de los dos llegará a disputar la ‘orejona’ esta temporada. El partido se disputará en el Emirates Stadium este martes 5 de mayo desde las 14:00 horas Perú (20:00 horas Inglaterra).

En el choque de ida el cuadro ‘colchonero’ logró salvar un empate en su casa ante los ‘cañoneros’. El partido tuvo de todo, pero los goles llegaron mediante los doce pasos en ambos casos. Viktor Gyokeres y Julián Álvarez fueron los autores de las conquistas para cada uno de sus equipos. Dejando la serie empatada 1-1 esperando que se defina en Inglaterra.

Por el lado de Arsenal viene muy motivado. Para comenzar venció al Fulham por 3-0 en el Emirates. Los goles fueron de Viktor Gyokeres (2) y Bukayo Saka. Pero no solo pasó eso, sino que el Manchester City empató ante el Everton y deja a los londinenses primeros en la Premier League a falta de 3 fechas.

Mientras tanto, el Atlético de Madrid tuvo la visita al Valencia en el Estadio de Mestalla. El cuadro de Diego Simeone dominó el ataque, consiguiendo ganar el duelo por 2-0 con tantos de Iker Luque Sierra y Miguel Llorente. Para este encuentro el ‘Cholo’ guardó a sus titulares en busca de darles descanso.

¿Dónde ver el Arsenal vs Atlético de Madrid?

Este partido de la vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League se podrá seguir en cable por ESPN, no obstante en plataformas por Disney+ Premium.

Bruno Castro
Bruno Castro
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