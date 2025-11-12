La Selección Peruana rescató un empate en San Petersburgo ante el combinado de Rusia. En un amistoso internacional, correspondiente a la fecha FIFA de noviembre, ‘La Bicolor’ logró un 1-1 gracias a un buen segundo tiempo y a un remate desde fuera del área de Álex Valera, tras una floja respuesta de Matvey Safonov.

Precisamente, luego de su fallo, Matvey Safonov no estará presente para el próximo amistoso de Rusia, es decir, ante Chile el próximo sábado 15 de noviembre. Tal como informó el director técnico del seleccionado ruso, Valeri Karpin, el guardameta volverá a su club, PSG, tras el partido ante Perú.

Valeri Karpin confirmó que Matvey Safonov volverá a su club

Durante la conferencia de prensa posterior al empate 1-1 ante Perú, Karpin fue consultado si los jugadores que militan fuera de Rusia volverían a sus clubes luego de este encuentro. Su respuesta fue contundente.

“Solo (Matvey) Safonov. El resto se quedará“, contestó. Por lo tanto, el arquero de 26 años volverá al Paris Saint-Germain, mientras que Aleksandr Golovin del AS Mónaco y Aleksey Miranchuk del Atlanta United se quedarán con el plantel ruso. Por ende, estarán a disposición para el duelo ante ‘La Roja’.

Llama la atención la vuelta de Safonov al PSG. En Rusia, se cuestiona que el arquero no tenga minutos y sea suplente de Lucas Chevalier. Al respecto, el seleccionador ruso fue consultado sobre si debía buscar un nuevo club para sumar minutos.

“Es un futbolista maduro. Tomará la decisión que considere necesaria. No creo que esté contento con su situación actual en el PSG. Llegará el momento en que tendrá que tomar una decisión“, comentó.

Por otro lado, Valeri Karpin también puso en duda que Ilya Vakhania esté a disposición. Fue reemplazado en el entretiempo, aparentemente, por una molestia. “Si no puede participar en el entrenamiento, se irá a casa“, adelantó el entrenador.

Matvey Safonov y sus estadísticas en la Selección de Rusia

Matvey Safonov, quien lleva 17 partidos como arquero del seleccionado ruso, sufrió ante Perú el gol número 12 en contra. En tanto, mantiene 8 encuentros con valla invicta. Aunque, debido a su mala respuesta ante el tiro de Álex Valera, no pudo sumar el noveno debido a ese gol.

Anteriormente, tuvo un largo recorrido por las juveniles de Rusia. Desde la edad de Sub 15 hasta la Sub 21, estuvo en todas las categorías. Debutó en la Mayor en mayo de 2021.

