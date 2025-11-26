¡Alineaciones confirmadas! Arsenal vs. Bayern Múnich EN VIVO Y GRATIS por la Champions League Vía ESPN y Disney+: minuto a minuto

Arsenal y Bayern Múnich disputarán uno de los partidos más emocionantes y esperados de la jornada europea. En el marco de la fecha 5 de la Fase Liga de la UEFA Champions League, el Emirates Stadium de Londres será el escenario ideal para detener al planeta fútbol y a continuación podrás vivir todas las incidencias con el minuto a minuto que te ofrece ‘Bolavip Perú‘.
En cuanto a cómo llegan al partido del día de hoy, Arsenal y Bayern Múnich son de los equipos que tienen puntaje perfecto hasta el momento. Cada uno con 12 unidades en 4 partidos disputados, han consolidado una idea de juego muy importante, así que la disputa entre Mikel Arteta y Vincent Kompany también juega un partido aparte desde el inicio del trámite.
¿A qué hora juegan Arsenal vs. Bayern Múnich por la Champions League?
- 21:00 | España
- 17:00 | Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay
- 16:00 | Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela
- 15:00 | Colombia, Perú, Panamá, Estados Unidos (ET) y Ecuador
- 14:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
¿Dónde ver Arsenal vs. Bayern Múnich por la Champions League?
- Argentina | ESPN 2, Disney Plus Premium
- Resto de Sudamérica | ESPN, Disney Plus Premium
- México | HBO MAX
- Centroamérica | Disney Plus Premium
- España | Movistar Liga de Campeones 3
- Estados Unidos | DAZN