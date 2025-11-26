Es tendencia:
¡Alineaciones confirmadas! Arsenal vs. Bayern Múnich EN VIVO Y GRATIS por la Champions League Vía ESPN y Disney+: minuto a minuto

Arsenal y Bayern Múnich se enfrentan en el Emirates Stadium de Londres. A continuación, sigue el minuto a minuto.

Por Renato Pérez

Arsenal vs. Bayern Múnich por la Champions League.
© UEFA Champions League.Arsenal vs. Bayern Múnich por la Champions League.

Arsenal y Bayern Múnich disputarán uno de los partidos más emocionantes y esperados de la jornada europea. En el marco de la fecha 5 de la Fase Liga de la UEFA Champions League, el Emirates Stadium de Londres será el escenario ideal para detener al planeta fútbol y a continuación podrás vivir todas las incidencias con el minuto a minuto que te ofrece ‘Bolavip Perú‘.

En cuanto a cómo llegan al partido del día de hoy, Arsenal y Bayern Múnich son de los equipos que tienen puntaje perfecto hasta el momento. Cada uno con 12 unidades en 4 partidos disputados, han consolidado una idea de juego muy importante, así que la disputa entre Mikel Arteta y Vincent Kompany también juega un partido aparte desde el inicio del trámite.

¿A qué hora juegan Arsenal vs. Bayern Múnich por la Champions League?

  • 21:00 | España
  • 17:00 | Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay
  • 16:00 | Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela
  • 15:00 | Colombia, Perú, Panamá, Estados Unidos (ET) y Ecuador
  • 14:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

¿Dónde ver Arsenal vs. Bayern Múnich por la Champions League?

  • Argentina | ESPN 2, Disney Plus Premium
  • Resto de Sudamérica | ESPN, Disney Plus Premium
  • México | HBO MAX
  • Centroamérica | Disney Plus Premium
  • España | Movistar Liga de Campeones 3
  • Estados Unidos | DAZN
¡Calentamiento de Bayern Múnich!

Los dirigidos por Vincent Kompany realizan sus trabajos precompetitivos en la previa del duelo ante Arsenal.

Tweet placeholder

¡El enfoque de Arsenal y Bayern Múnich!

'Gunners' y 'Bávaros' mentalizados en lo que será uno de los partidos más esperados de la jornada de Champions League.

Image
William Saliba looking focused in the dressing room.
Mikel Merino ahead of warm-ups.

¡Así fue la llegada de Bayern Múnich!

Los 'Bávaros' también dicen presente en el estadio londinense y ahora se alistan para el calentamiento respectivo.

Tweet placeholder

¡Así fue la llegada de Arsenal!

Los 'Gunners' dicen presente en el Emirates Stadium a minutos del inicio del partido.

Tweet placeholder

¡Alineación titular de Arsenal!

Mikel Arteta preparó el siguiente equipo titular para recibir a Bayern Múnich.

Tweet placeholder
¡Alineación titular de Bayern Múnich!

Vincent Kompany alistó el siguiente 11 inicial para visitar el día de hoy a Arsenal.

Image

¡Emirates Stadium listo!

El recinto deportivo de Arsenal luce espectacular a minutos del inicio del partido.

Image
Image

¡La palabra de Jurriën Timber!

El lateral de Arsenal aseguró que será un duelo emocionante el que sostendrán el día de hoy ante Bayern Múnich.

Tweet placeholder

¡Bienvenidos a la cobertura del Arsenal vs. Bayern Múnich!

Arsenal y Bayern Múnich se enfrentan el día de hoy por la fecha 5 de la Fase Liga de la Champions League y a continuación podrás vivir el minuto a minuto.

Matchday programme cover featuring Mikel Merino
renato pérez
Renato Pérez
