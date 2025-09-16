Athletic Club vs. Arsenal: hora, alineaciones y dónde ver el partido en vivo por la UEFA Champions League 2025-26

Arsenal debuta este martes 16 de setiembre en la UEFA Champions League 2025-26 con una dura visita al Estadio San Mamés para enfrentar al Athletic Club. Los Gunners son contendientes al título, mientras que los vascos buscarán complicarlos en su regreso al torneo tras diez años.

San Mamés se prepara para recibir nuevamente un partido de Champions League, algo que no ocurría en la edición 2014-15. Athletic Club, cuyo mejor resultado fue cuartos de final en la Copa de Europa 1956-57, es uno de los cinco equipos españoles en competencia. Clasificó por haber sido cuarto en LaLiga 2024-25.

Arsenal, por su parte, fue subcampeón de la última Premier League 2024-25. A su vez, en la última edición de la Champions quedó al borde de la final, pero fue eliminado por el campeón PSG. Ahora, va en busca del título luego de haber tenido un mercado muy ambicioso con fichajes como Viktor Gyökeres, Martín Zubimendi, Eberechi Eze, entre otros.

Publicidad

Publicidad

¿A qué hora juegan Athletic Club vs. Arsenal por la Champions League?

Estos son los horarios alrededor del mundo del partido entre Athletic Club y Arsenal por la UEFA Champions League:

Perú, Ecuador, Colombia y Panamá: 11:45 AM .

. Bolivia, Venezuela, Chile, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos (ET): 12:45 PM .

. Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 01:45 PM .

. Estados Unidos (PT): 09:15 AM .

. México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala: 10:45 AM .

. España, Alemania, Francia e Italia: 06:45 PM .

. Portugal y Reino Unido: 05:45 PM .

. Corea del Sur/Japón: 01:45 AM .

. China: 12:45 AM.

¿Dónde ver en vivo Athletic Club vs. Arsenal por la Champions League?

Athletic Club vs. Arsenal, partido por la primera fecha de la fase liga de la UEFA Champions League 2025-26, desde San Mamés se podrá ver en vivo y en exclusiva por Disney+ Premium por toda Sudamérica y Centroamérica. En tanto, por TV, va por ESPN (Colombia para algunos países), con excepción de Argentina, que va por FOX Sports.

Publicidad

Publicidad

Recordá que hasta el 27 de setiembre Disney+ ofrece un importante descuento para nuevos suscriptores en la región.

En México, este encuentro se podrá disfrutar por TNT Sports por TV y por las plataformas Max, TNT Go y Amazon Prime Video. En Estados Unidos, por su parte, se podrá ver por Univision NOW, UniMás, ViX, TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, Paramount+ y Amazon Prime Video.

En España, la transmisión corre por cuenta de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 2. Y en el Reino Unido irá por las pantallas de TNT Sports 1, discovery+, discovery+ App y Amazon Prime Video.

Publicidad

Publicidad

Alineaciones probables de Athletic Club vs. Arsenal

ATHLETIC CLUB: Unai Simón; Jesús Areso, Dani Vivian, Aitor Paredes, Yuri Berchiche; Mikel Vesga, Mikel Jauregizar; Robert Navarro, Oihan Sancet, Álex Berenguer; Iñaki Williams. DT: Ernesto Valverde.

ARSENAL: David Raya; Jurriën Timber, Gabriel Magalhães, Cristhian Mosquera, Myles Lewis-Skelly; Martín Zubimendi, Declan Rice, Mikel Merino; Noni Madueke, Gabriel Martinelli, Viktor Gyökeres. DT: Mikel Arteta.