A qué hora y cómo ver en vivo Arsenal vs. Athletic Club, amistoso internacional 2025

Los amistosos internacionales de pretemporada se siguen jugando y ahora vuelve a ser el turno de Arsenal. El equipo londinense tendrá su última prueba de fuego antes del inicio de la Premier League de Inglaterra y en las próximas horas recibirán en el Emirates Stadium al siempre complicado y muy competitivo Athletic Club de España, equipo que también se alista para el arranque de La Liga.

Publicidad

Publicidad

En cuanto a cómo llegan los planteles a esta contienda, por parte de Arsenal es importante recordar que vienen de sorpresivas caídas. Primero perdieron 1-0 frente a Tottenham Hotspur durante la más reciente gira asiática que tuvieron y hace unos días, el pasado 6 de agosto para ser más exactos, cayeron por 2-3 ante Villarreal de España jugando en su casa del norte de Londres.

Fuente: Arsenal

Hablando de Athletic Club, los dirigidos por Ernesto Valverde vienen de perder en dos amistosos seguidos ante Liverpool con resultados de 4-1 y 3-2, por lo que ahora buscarán dar la hora en otra ciudad de la Premier League de Inglaterra. Es importante recordar que el duelo entre los ‘Gunners’ y el ‘Submarino Amarillo’ se dará en el marco de la final de la Emirates Cup, aunque claramente también representa ser un amistoso internacional.

Publicidad

Publicidad

Fuente: Liverpool

¿A qué hora juegan Arsenal vs. Athletic Club?

El amistoso internacional que jugarán Arsenal vs. Athletic Club, el cual por cierto se disputará en el Emirates Stadium de Londres, está programado para este sábado 9 de agosto y será con los siguientes horarios alrededor del planeta:

11:00 (Perú)

18:00 (España)

13:00 (Argentina)

12:00 (USA – Tiempo del Este)

11:00 (Colombia)

10:00 (México)

Publicidad

Publicidad

¿Dónde ver el amistoso Arsenal vs. Athletic Club?

El partido entre Arsenal vs. Athletic Club podrá disfrutarse únicamente por el canal oficial del equipo londinense, el cual viene a ser Arsenal.com. Ahora, esta transmisión tiene un costo de 4.99 libras y así es cómo se apreciarán todos los detalles de un cotejo que sin duda alguna representa ser uno de los más interesantes del fin de semana.

Las posibles alineaciones del amistoso Arsenal vs. Athletic Club

Arsenal: Raya; White, Saliba, Mosquera, Zinchenko; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres y Madueke. DT: Mikel Arteta.

Athletic Club: Simon; Areso, Vivian, Lekue, Berchiche; Jauregizar, Vesga; I. Williams, Sancet, N. Williams y Guruzeta. DT: Ernesto Valverde

Publicidad

Publicidad

ver también Leeds vs. AC Milan: a qué hora juegan y dónde ver en vivo el partido amistoso desde Dublín