Barcelona vs. Copenhague EN VIVO por Champions League 2025-26: vía ESPN, Disney+ Premium y Fútbol Libre

Barcelona enfrenta a Copenhague por la UEFA Champions League. Evento principal para la tarde de Liga de Campeones.

Marcos López, junto a su equipo FC Copenhague visitan al FC Barcelona en la última jornada de la fase de Champions League.

Barcelona vivirá una jornada donde está casi obligado a sumar puntos para poder llegar a la siguiente fase.

Barcelona y Copenhague chocarán por UEFA Champions League. La última vez que estos equipos se enfrentaron fue en 2010, también en la fase de grupos de la Liga de Campeones 2025-26.

En instantes los equipos estarán saliendo al campo de juego. Barcelona es local en el Camp Nou.

Se enfrentan en la octava y última jornada de la liguilla de la UEFA Champions League. Nos esperan muchos goles según los especialistas.

El FC Barcelona se enfrenta hoy al Copenhague en el Spotify Camp Nou con la misión de sellar su clasificación directa a los octavos de final. El equipo de Hansi Flick llega en un momento de forma envidiable, consolidando un estilo de juego ofensivo que ha dominado la escena europea esta temporada.

Así llega Barcelona y el Copenhague

Los azulgranas necesitan los tres puntos para asegurar su puesto entre los ocho mejores de la tabla general y evitar la ronda de playoff. Con una delantera liderada por Robert Lewandowski, el Barça buscará aprovechar su localía para imponer condiciones desde el pitido inicial y mantener su racha goleadora.

El Copenhague, por su parte, viaja a España con la etiqueta de “matagigantes” y la necesidad de sumar para mantenerse en puestos de eliminación previa. El conjunto danés destaca por su orden táctico y un bloque defensivo sólido que intentará frustrar las transiciones rápidas del conjunto catalán.

En el aspecto táctico, la ausencia de figuras clave en el mediocampo obligará a Flick a realizar ajustes estratégicos en la medular. Se espera que jóvenes talentos de La Masía asuman la responsabilidad de distribuir el balón y conectar con extremos peligrosos como Lamine Yamal y Raphinha.

Ferran Torres ha recibido el alta médica y entra en la convocatoria del partido de Champions contra el Copenhague. (Foto: X).

Los enfrentamientos previos sugieren un dominio del Barcelona, pero la intensidad física del Copenhague representa un desafío único en esta fase de liga. Los visitantes suelen aprovechar muy bien las jugadas a balón parado, un área donde la defensa culé deberá mantener la concentración máxima durante los 90 minutos.

Este duelo promete ser un choque de estilos entre la posesión dinámica del Barça y la resistencia física danesa en un escenario de máxima presión. La victoria no solo otorga puntos vitales, sino que refuerza la moral de un proyecto que aspira a levantar la sexta “Orejona” en esta edición 2025-26.

¿Cuándo y a qué hora se jugará el Barcelona vs. Copenhague?

El esperado encuentro entre el FC Barcelona y el Copenhague se disputará hoy, miércoles 28 de enero de 2026, a las 21:00 horas en España; para el público en el continente americano, el balón rodará a las 14:00 horas en México, a las 15:00 horas en Perú, Colombia y el Este de Estados Unidos, y a las 17:00 horas en Argentina y Chile.

¿Qué canales transmitirán el Barcelona vs. Copenhague?

La transmisión del FC Barcelona vs. Copenhague hoy miércoles 28 de enero se podrá seguir en España a través de Movistar Plus+ y Movistar Liga de Campeones, mientras que en México la señal estará a cargo de TNT Sports y la plataforma Max (HBO Max). En el resto de Latinoamérica, el encuentro será emitido por los canales de ESPN (principalmente ESPN 5 y ESPN 2 en el cono sur) y vía streaming por Disney+, mientras que en Estados Unidos las opciones incluyen Paramount+ en inglés y ViX o TUDN para la audiencia de habla hispana. Además, del minuto a minuto en vivo de Bolavip Perú.

Barcelona y Copenhague jugaron en octubre de 2010. (Foto: X).

