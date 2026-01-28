PSG vs. Newcastle EN VIVO y GRATIS por la fase liga de la UEFA Champions League 2025-26 vía Disney+: minuto a minuto

PSG y Newcastle se enfrentan este miércoles 28 de enero desde las 15:00 horas (Perú) por la jornada 8 y última de la fase liga de la UEFA Champions League 2025-26. El Parque de los Príncipes de París recibe a ambos equipos en un duelo clave por la clasificación directa a los octavos de final. El árbitro para este encuentro es el esloveno Slavko Vinčić, mientras que el alemán Christian Dingert es el encargado del VAR.

Ambos equipos llegan a este partido con 13 puntos y la obligación de ganar para acceder directamente a los octavos de final. El perdedor deberá conformarse, seguramente, con la clasificación al Playoff. El empate, en tanto, no le sirve a ninguno de los dos, ya que sus perseguidores en la tabla de posiciones lo pueden superar.

¿A qué hora y dónde ver en vivo PSG vs. Newcastle?

PSG vs. Newcastle se juega en el Parque de los Príncipes de París este miércoles 28 de enero. Estos son los horarios a tener en cuenta para el inicio del partido en los distintos países:

Francia: 21:00 horas (local) .

. Inglaterra: 20:00 horas .

. Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua: 14:00 horas .

. Colombia, Ecuador, Perú, Estados Unidos (ET): 15:00 horas .

. Bolivia, Venezuela: 16:00 horas .

. Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 17:00 horas .

. Estados Unidos (PT): 12:00 horas.

Debido a la gran cantidad de partidos a la misma hora por la definición de la Fase Liga de la Champions League, PSG vs. Newcastle tendrá transmisión en exclusiva de Disney+ Premium para toda Sudamérica y Centroamérica. En tanto, en México, se verá por FOX México y FOX One. Mientras que en los Estados Unidos va por Paramount+ y ViX.

Las alineaciones confirmadas para PSG vs. Newcastle

PSG: Matvéi Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Warren Zaïre-Emery, Vitinha, Joao Neves; Bradley Barcola, Khvicha Kvaratskhelia y Ousmane Dembélé. DT: Luis Enrique.

NEWCASTLE: Nick Pope; Malick Thiaw, Sven Botman, Dan Burn; Lewis Miley, Jacob Ramsey, Sandro Tonali, Lewis Hall; Anthony Elanga, Joe Willock y Nick Woltemade. DT: Eddie Howe.