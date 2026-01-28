Es tendencia:
logotipo del encabezado
UEFA Champions League

PSG vs. Newcastle EN VIVO y GRATIS por la fase liga de la UEFA Champions League 2025-26 vía Disney+: minuto a minuto

PSG y Newcastle se enfrentan en un duelo clave por el pase a octavos de final de la UEFA Champions League. Sigue las acciones.

Por Hugo Avalos

Sigue a Bolavip en Google!
PSG y Newcastle se enfrentan por la Champions League.
© Composición Bolavip - Gemini IAPSG y Newcastle se enfrentan por la Champions League.

PSG y Newcastle se enfrentan este miércoles 28 de enero desde las 15:00 horas (Perú) por la jornada 8 y última de la fase liga de la UEFA Champions League 2025-26. El Parque de los Príncipes de París recibe a ambos equipos en un duelo clave por la clasificación directa a los octavos de final. El árbitro para este encuentro es el esloveno Slavko Vinčić, mientras que el alemán Christian Dingert es el encargado del VAR.

Ambos equipos llegan a este partido con 13 puntos y la obligación de ganar para acceder directamente a los octavos de final. El perdedor deberá conformarse, seguramente, con la clasificación al Playoff. El empate, en tanto, no le sirve a ninguno de los dos, ya que sus perseguidores en la tabla de posiciones lo pueden superar.

¿A qué hora y dónde ver en vivo PSG vs. Newcastle?

PSG vs. Newcastle se juega en el Parque de los Príncipes de París este miércoles 28 de enero. Estos son los horarios a tener en cuenta para el inicio del partido en los distintos países:

  • Francia: 21:00 horas (local).
  • Inglaterra: 20:00 horas.
  • Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua: 14:00 horas.
  • Colombia, Ecuador, Perú, Estados Unidos (ET): 15:00 horas.
  • Bolivia, Venezuela: 16:00 horas.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 17:00 horas.
  • Estados Unidos (PT): 12:00 horas.

Debido a la gran cantidad de partidos a la misma hora por la definición de la Fase Liga de la Champions League, PSG vs. Newcastle tendrá transmisión en exclusiva de Disney+ Premium para toda Sudamérica y Centroamérica. En tanto, en México, se verá por FOX México y FOX One. Mientras que en los Estados Unidos va por Paramount+ y ViX.

Las alineaciones confirmadas para PSG vs. Newcastle

PSG: Matvéi Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Warren Zaïre-Emery, Vitinha, Joao Neves; Bradley Barcola, Khvicha Kvaratskhelia y Ousmane Dembélé. DT: Luis Enrique.

NEWCASTLE: Nick Pope; Malick Thiaw, Sven Botman, Dan Burn; Lewis Miley, Jacob Ramsey, Sandro Tonali, Lewis Hall; Anthony Elanga, Joe Willock y Nick Woltemade. DT: Eddie Howe.

Publicidad

ÁRBITROS DEL PARTIDO

Árbitro principal: Slavko Vinčić (Eslovenia)

Asistentes: Tomaž Klančnik y Andraž Kovačič (Eslovenia)

Cuarto árbitro: David Šmajc (Eslovenia)

Árbitro VAR: Christian Dingert (Alemania)

Asistente VAR: Sascha Stegemann (Alemania)

CALENTAMIENTO DE AMBOS EQUIPOS

PSG y Newcastle ya están en el calentamiento en el campo de juego del Parque de los Príncipes.

Tweet placeholder

¿CÓMO LLEGAN PSG Y NEWCASTLE AL PARTIDO?

PSG complicó su clasificación a octavos de final tras un empate sin goles ante Athletic Club y una derrota 2-1 como local ante Sporting de Lisboa. Por eso, no aseguró su lugar aún en la etapa de los 16 mejores. En Ligue 1, viene de una victoria 1-0 ante Auxerre.

Newcastle, por su parte, viene de ganar 3-0 a PSV Eindhoven en la última jornada, lo que le permite llegar al Top 8 a esta última jornada. En tanto, en la Premier League, cayó 2-0 ante Aston Villa.

PSG Y NEWCASTLE YA ESTÁN EN EL PARQUE DE LOS PRÍNCIPES

Tweet placeholder

SORPRESAS EN LAS ALINEACIONES DE PSG Y NEWCASTLE

Luis Enrique sigue con Matvéi Safonov en el arco por encima de Lucas Chevalier, además sorprende la inclusión de Joao Neves cuando parecía que Senny Mayulu se perfilaba como titular.

En tanto, en Newcastle, Eddie Howe también sorprende, sobre todo, por las ausencias de Kieran Trippier, Bruno Guimaraes y Anthony Gordon. Estarán en el banco de suplentes.

Publicidad

ALINEACIONES CONFIRMADAS PARA PSG VS. NEWCASTLE

PSG: Matvéi Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Warren Zaïre-Emery, Vitinha, Joao Neves; Bradley Barcola, Khvicha Kvaratskhelia y Ousmane Dembélé. DT: Luis Enrique.

NEWCASTLE: Nick Pope; Malick Thiaw, Sven Botman, Dan Burn; Lewis Miley, Jacob Ramsey, Sandro Tonali, Lewis Hall; Anthony Elanga, Joe Willock y Nick Woltemade. DT: Eddie Howe.

¿QUÉ NECESITAN PSG Y NEWCASTLE PARA LLEGAR A OCTAVOS DE FINAL?

Los dos equipos tienen opción de clasificar de forma directa a los octavos de final de la UEFA Champions League. Es decir, terminar dentro de los ocho mejores equipos de la fase liga.

Tanto PSG como Newcastle necesitan el triunfo para asegurar su lugar en la fase de los 16 mejores equipos del torneo. ¿Por qué? Es que con 13 puntos, el que gane pasará a tener 16 y será un puntaje inalcanzable para sus perseguidores, sobre todo, teniendo en cuenta la diferencia de gol y la cantidad de goles de ambos.

Si empatan, ambos equipos se complican porque sus perseguidores lo pueden superar y ambos deberían jugar el Playoff clasificatorio a octavos (es decir, una suerte de 16avos de final).

Para más detalles sobre qué necesita cada equipo, puedes ver esta nota de Bolavip Perú.

EL HISTORIAL ENTRE PSG Y NEWCASTLE

PSG y Newcastle tienen un muy corto y reciente historial. Se enfrentaron sólo dos veces por UEFA Champions League, ambas en la edición 2023-24. Los ingleses ganaron uno y empataron el otro.

Newcastle ganó el primer partido entre ambos, disputado en St. James Park el 4 de octubre de 2023, por 4-1 con los goles de Miguel Almirón, Dan Burn, Sean Longstaff y Fabian Schär, mientras que descontó Lucas Hernández.

En tanto, el siguiente partido fue el 28 de noviembre de ese mismo año en el Parque de los Príncipes de París. Fue empate 1-1 por los tantos de Alexander Isak y Kylian Mbappé, éste último al minuto 98 y de penal.

Así, se confirma que el Newcastle de Eddie Howe ha sido un muy duro rival para PSG y Luis Enrique, quien ya dirigía al club parisino en dichos duelos.

DUELO CLAVE POR UN LUGAR EN OCTAVOS DE FINAL

PSG y Newcastle se enfrentan en el Parque de los Príncipes de París por un lugar en los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-26. Ambos llegan dentro de la zona de clasificación con igual cantidad de puntos (13). Por lo cual, el que gane, entrará directo, mientras que el perdedor se debería conformar con el Playoff. El empate tampoco los favorece.

hugo avalos
Hugo Avalos
Lee también
¿Qué pasa si PSG gana, empata o pierde ante Newcastle por la fase liga de la Champions League?
Champions League

¿Qué pasa si PSG gana, empata o pierde ante Newcastle por la fase liga de la Champions League?

Así quedó la tabla de posiciones en la Champions tras los triunfos del Real Madrid, Arsenal y Tottenham
Champions League

Así quedó la tabla de posiciones en la Champions tras los triunfos del Real Madrid, Arsenal y Tottenham

¿Por qué Valera se volvió tendencia tras PSG vs. Flamengo?
Futbol Internacional

¿Por qué Valera se volvió tendencia tras PSG vs. Flamengo?

Así va la tabla de posiciones de la fase liga de la UEFA Champions League 2025-26
Champions League

Así va la tabla de posiciones de la fase liga de la UEFA Champions League 2025-26

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo