Betis vs. Porto: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la jornada 2 de la Champions League

Betis y Porto se enfrentan este miércoles 14 de octubre, por la jornada 2 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

El Betis recibe al Porto el miércoles 14 de octubre con la obligación de no desperdiciar la ventaja que sacó en la fecha pasada.

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Ambos arrancaron la fase de grupos de manera opuesta y ya necesitan sumar para no quedar relegados en la tabla general de la Champions.

Horario del partido

Perú: 14:00 hs

Por dónde ver el partido

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La actualidad de ambos equipos

El Betis llega con el envión de un triunfo ajustado, 3-2 como visitante ante el Lille, que lo dejó con 3 puntos y en la mitad de la tabla. Ese resultado le dio algo de aire en una competencia donde cada punto cuenta desde el arranque.

El Porto, en cambio, todavía no pudo sumar. Cayó 0-2 como local frente al Manchester City y quedó en zona baja, con la urgencia de reaccionar antes de que la fase de grupos se le complique todavía más.

El historial entre Betis y Porto

El historial entre ambos es mínimo: apenas se cruzaron una vez, en 2019, y ese antecedente terminó 1-1. No hay una tendencia marcada porque el cruce es prácticamente nuevo para los dos planteles.

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Último enfrentamiento

Fecha Partido Resultado Torneo 19/07/2019 Porto vs. Betis 1-1 Copa Ibérica

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Shakhtar Donetsk vs. AEK Athens — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs

Slovan Bratislava vs. Stuttgart — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs

Man City vs. PSG — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs

Bodo Glimt vs. Dortmund — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs

Aston Villa vs. Fenerbahce — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs

Roma vs. Real Madrid — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs

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En síntesis