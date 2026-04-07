¿Cuándo vuelven a jugar Real Madrid y Bayern Múnich por los cuartos de final de la Champions League 2025-26?

Un partido que tranquilamente podría ser catalogado como una final es el Real Madrid contra el Bayern Múnich. Dos grandes equipos a nivel de Europa que tranquilamente pueden ser considerados como candidatos a ganar la UEFA Champions League. Pero que solo uno de ellos avanzará a las semifinales de este certamen.

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En este caso, el partido de ida fue bastante peleado para ambos elencos. Pero la eficacia para anotar fue en un comienzo para el conjunto de Alemania. El primer gol llegó a los 41 minutos por medio de Luis Díaz, el colombiano aprovechó un pase de Gnabry para que el atacante colombiano consiga anotar con una definición como todo un 9.

UN 10/10: la jugada que armó Bayern para el gol de Lucho Díaz vs. Real Madrid es TOP. La asistencia de Gnabry…



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Después Harry Kane también lograría hacerse presente en el marcador con una gran definición de fuera del área. Esto en el inicio del segundo tiempo que parecía sería definitivo para los ‘Bávaros’. Pero Kylian Mbappé dijo que no iba a ser tan fácil, logrando el descuento a los 74 minutos.

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¡¡KIKIIIIII!! Real Madrid VOLÓ, el reloj avisó y Mbappé marcó el 1-2 vs. Bayern Munich.



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¿Cuándo se jugará la vuelta del Bayern Múnich vs Real Madrid?

Por el partido vuelta de los cuartos de final, Bayern Múnich recibirá al Real Madrid en Alemania. Este partido se disputará el próximo miércoles 15 de abril desde las 14:00 horas de Perú. El duelo se disputará en el Allianz Arena de Múnich. La transmisión estará a cargo de ESPN, pero en plataformas se podrá seguir en Disney+.

Real Madrid 1-2 Bayern Múnich (Foto: Getty).

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¿Qué necesita Real Madrid y Bayern Múnich para avanzar?

En el caso del Real Madrid la tiene mucho más complicada, en este caso debe de ganar al menos por 2 goles para acceder a la siguiente ronda. En este caso es lo mínimo que necesitan para que lo consiga, ya que si gana por más tantos, entonces automáticamente estará clasificado. Luego, está la opción que empate el marcador, que gane por una anotación y lo pueda ganar en tiempo extra o penales.

El cuadro de Bayern Múnich la tiene más fácil en el sentido que tiene dos opciones, ganar el partido por cualquier resultado o empatarlo. De esta forma estará en las semifinales con mucha tranquilidad, luego también tiene la posibilidad de perder y definir en tiempo extra o penales, pero sería mucho más arriesgado para ellos.

Datos Claves

Luis Díaz anotó el primer gol a los 41 minutos tras pase de Gnabry .

anotó el primer gol a los tras pase de . Harry Kane y Kylian Mbappé marcaron goles durante el segundo tiempo del encuentro.

y marcaron goles durante el segundo tiempo del encuentro. El partido de vuelta será el 15 de abril en el Allianz Arena de Múnich.