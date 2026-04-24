Real Madrid y Real Betis se enfrentan EN VIVO hoy, viernes 24 de abril, desde las 14:00 horas de Perú por LaLiga. El encuentro se disputará en el Estadio La Cartuja y será transmitido por DirecTV. Además, podrás seguir el minuto a minuto a través de Bolavip Perú, con todos los detalles del partido.
Real Madrid 0-0 Betis EN VIVO y GRATIS por LALIGA 2025-26 vía DSports y DGO: minuto a minuto
Ambos equipos se enfrentarán por la fecha 32 en La Cartuja de Sevilla. Los blancos necesitan ganar para seguir en la lucha por el título.
5' Nuevo tiro de esquina para el Madrid
Trent recibió en el área, pero la defensa respondió bien y envió el balón al tiro de esquina.
3' Tiro de esquina para Real Madrid
Trent envió un centro venenoso que se fue cerrando y casi sorprende a Valles. Es tiro de esquina para el Real Madrid.
¡Inició el partido!
Ya se disputan los primeros 45 minutos de este vibrante encuentro.
El Real Madrid firmó autógrafos en Sevilla
El conjunto blanco arribó a Sevilla y aprovechó para acercarse a sus hinchas.
💙 ¡Sesión de firmas en Sevilla! pic.twitter.com/A5YHD1J4jN— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 24, 2026
El Real Madrid muestra su apoyo a Andrey Lunin
El guardameta recibe críticas por su rendimiento, aunque en el club lo valoran como una pieza importante.
Surge el pedido por el regreso de José Mourinho al Real Madrid
Hinchas del conjunto blanco ven al técnico portugués como el indicado para encabezar el proyecto del Real Madrid, pese a que tiene vínculo con Benfica hasta el final de la temporada.
Ambos equipos hacen el calentamiento respectivo
El encuentro está por comenzar; los jugadores ya calientan en el campo.
¡Alineación confirmada del Betis!
Álvaro Valles; Héctor Bellerín, Marc Bartra, Natan, Ricardo Rodríguez; Sofyan Amrabat, Marc Roca; Antony, Giovani Lo Celso, Abde Ezzalzouli; Cédric Bakambu.
¡Alineación confirmada del Real Madrid!
Andriy Lunin; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Ferland Mendy; Jude Bellingham, Federico Valverde, Thiago Alcántara; Brahim Díaz, Kylian Mbappé, Vinícius Junior.
Terna arbitral del partido
- Principal: César Soto Grado
- Asistente 1: Aimar Velasco Arbaiza
- Asistente 2: Carlos Álvarez Fernández
- Cuarto: Rubén Becerril Gómez
- VAR: Pablo González Fuertes
- AVAR: Alejandro José Hernández Hernández
Posibles alienaciones de ambos equipos
- Real Madrid: Andriy Lunin; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Federico Valverde, Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni, Brahim Díaz; Vinicius Junior y Kylian Mbappé.
- Real Betis: Álvaro Valles; Héctor Bellerín, Marc Bartra, Diego Llorente, Ricardo Rodríguez; Sofyan Amrabat, Pablo Fornals, Sergi Altimira; Antony, Abde Ezzalzouli y Cucho Hernández.
¿Dónde ver Real Madrid vs Real Betis EN VIVO?
El duelo entre Real Madrid y Real Betis por la jornada 32 de LaLiga será transmitido en Sudamérica a través de la cadena internacional DirecTV. También podrá verse en streaming a través de la plataforma DGO.
¿A qué hora juega Real Madrid vs Real Betis?
Real Madrid y Real Betis se enfrentarán por la jornada 32 de LaLiga este viernes 24 de abril, a partir de las 14:00 horas de Perú.
- Costa Rica, México: 13:00 horas
- Colombia, Ecuador: 14:00 horas
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 14:00 horas
- Bolivia, Venezuela: 15:00 horas
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 16:00 horas
- España: 21:00 horas
¡Bienvenidos a la cobertura del partido entre Real Madrid y Real Betis!
Amigos de Bolavip Perú, bienvenidos a la cobertura del duelo entre Real Madrid y Betis por LaLiga de España.