Real Madrid 0-0 Betis EN VIVO y GRATIS por LALIGA 2025-26 vía DSports y DGO: minuto a minuto

Amigos de Bolavip Perú, bienvenidos a la cobertura del duelo entre Real Madrid y Betis por LaLiga de España.

Real Madrid y Real Betis se enfrentarán por la jornada 32 de LaLiga este viernes 24 de abril, a partir de las 14:00 horas de Perú .

El duelo entre Real Madrid y Real Betis por la jornada 32 de LaLiga será transmitido en Sudamérica a través de la cadena internacional DirecTV . También podrá verse en streaming a través de la plataforma DGO .

Hinchas del conjunto blanco ven al técnico portugués como el indicado para encabezar el proyecto del Real Madrid, pese a que tiene vínculo con Benfica hasta el final de la temporada.

El guardameta recibe críticas por su rendimiento, aunque en el club lo valoran como una pieza importante.

Trent envió un centro venenoso que se fue cerrando y casi sorprende a Valles. Es tiro de esquina para el Real Madrid.

Trent recibió en el área, pero la defensa respondió bien y envió el balón al tiro de esquina.

Real Madrid y Real Betis se enfrentan EN VIVO hoy, viernes 24 de abril, desde las 14:00 horas de Perú por LaLiga. El encuentro se disputará en el Estadio La Cartuja y será transmitido por DirecTV. Además, podrás seguir el minuto a minuto a través de Bolavip Perú, con todos los detalles del partido.