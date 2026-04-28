Jose Mourinho es el elegido de Florentino Pérez para ser el entrenador de Real Madrid en la temporada 2026-27. Así lo revelaron los periodistas Mario Cortegana y David Ornstein en The Athletic. El portugués podría tener su segundo ciclo en el cuadro ‘merengue’, aunque desde el club hay voces opositoras. El presidente también está al tanto del monto de la cláusula de rescisión con Benfica.

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Álvaro Arbeloa no continuará como entrenador del primer equipo del Real Madrid una vez que termine la temporada. No logró cumplir con los objetivos durante su interinato y dejará el cargo. Por ello, desde el club, se evalúan diferentes perfiles para entrenador, aunque la elección y la decisión final la tendrá Florentino Pérez.

Álvaro Arbeloa, actual director interino del Real Madrid (Getty Images).

Jose Mourinho es el favorito para el cargo, de acuerdo a los reconocidos periodistas. Si bien han sonado varios nombres propios durante las últimas semanas, ‘The Special One’ es el nombre que quiere Florentino Pérez. Se dice que no hay un claro consenso puertas adentro del club, ya que algunos se oponen a su regreso.

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De todas maneras, la decisión final la tendrá el presidente. Un cambio rotundo con respecto a lo ocurrido para esta temporada. La elección de Xabi Alonso, quien fue despedido finalmente en enero, fue por parte del director general del Madrid, José Ángel Sánchez.

Jose Mourinho tiene cláusula de rescisión en Benfica

Jose Mourinho tiene contrato vigente con Benfica hasta mitad de 2027. Por lo tanto, para que Real Madrid lo contrate, deberá pagar una compensación al conjunto luso. Según el citado medio, cuenta con una cláusula de rescisión y Florentino Pérez ya lo sabe.

El monto de la cláusula ronda los 3 millones de euros, que se puede activar hasta 10 días después del último partido de esta temporada. Por lo que desde los ‘Merengues’ deberán apostar fuerte para lograr el regreso de ‘Mou’. No obstante, a su vez, Florentino debería negociar su contrato, aunque no sería un impedimento para que se frustre esta posibilidad.

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En Real Madrid no recuerdan de buena forma a Mourinho

Los últimos recuerdos de los hinchas del Madrid con Jose Mourinho no son del todo buenos. Si bien Florentino Pérez quiere reavivar el buen ciclo que tuvo el portugués entre 2010 y 2013, lo cierto es que se lo recuerda también por sus polémicas con los jugadores.

Florentino Pérez, junto a Jose Mourinho en 2019 (Getty Images).

En algún momento, la polémica con Iker Casillas provocó discordia y enfrentamientos con la prensa especializada. Pero, hace pocos meses, sus declaraciones por el incidente entre Vinícius Júnior y Gianluca Prestianni tampoco cayeron bien dentro de la institución blanca.

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El entrenador de 63 años apuntó contra Vini Jr. por el incidente donde éste había denunciado a Prestianni por un presunto insulto racista. Finalmente, la UEFA sancionó al volante argentino con seis partidos por conducta homófoba (no racista).

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