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HOY Real Madrid 0-0 Bayern Múnich GRATIS HOY vía ESPN y en vivo por internet: Mbappé y Vinícius casi marcan para el Madrid

Sigue la transmisión gratis del Real Madrid vs. Bayern Múnich y en vivo con la señal oficial de ESPN por la Champions League.

21' ¡AHORA ES EL BAYERN EL QUE ATACA!

Tras dos muy buenas acciones del Madrid, ahora es el Bayern el que tiene el balón, pero no lograr ingresar a la zona de ataque y el rival se defiende bien.

18' ¡VINÍCIUS Y MBAPPÉ CASI MARCAN!

Mbappé lideró la galopada del Madrid, luego descargó con Vinícius, el brasileño hizo la diagonal, remató, pero Neuer apareció rápido y preciso para desviar la pelota.

15' ¡REAL MADRID RECURRE AL BALÓN DETENIDO!

Ganando una pelota en salida del Bayern Múnich, Real Madrid presionó todo para recuperar la pelota y ganar un tiro indirecto. Al final no prosperó, pero se ve que los locales están dejando hasta el alma en cada acción.

14' ¡LA REPETICIÓN DE LA JUGADA!

Veamos al detalle cómo fue que Upamecano se falló el 1-0 para el Bayern cuando Carreras sacó de la línea el balón: EMOCIÓN AL LÍMITE.

9' ¡CASI GOL DEL BAYERN!

Tras una rápida acción, Kane habilitó a Upamecano, pero Carreras desde la línea despejó el balón y se salvó del gol del rival.

7' ¡BAYERN CREA PELIGRO CON TIROS DE ESQUINA!

Bayern Múnich sabe que de pelota parada puede crear daño y casi marca tras dos tiros de esquina seguidos. Respira el Madrid y acelera el Bayern.

3' ¡MADRID TOMA EL CONTROL DEL BALÓN!

Si bien Bayern empezó con todo, Madrid recuperó la compostura, tiene el balón, pero no puede perforar la doble línea de cuatro que tiene el rival.

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

Rueda la pelota en el Bernabéu y el Bayern se manda con todo ante un sorprendido Madrid. Minutos iniciales picantes.

¡A PUNTO DE EMPEZAR EL PARTIDO!

Real Madrid y Bayern Múnich ya están en el campo de juego para su partido por la Champions League.

¡ESTAMOS A MENOS DE DIEZ MINUTOS!

En menos de diez minutos empezamos con la transmisión oficial del partido entre Real Madrid vs. Bayern Múnich por la Champions League.

¡LOS NÚMEROS DEL MADRID VS. CLUBES ALEMANES!

Las estadísticas están para el análisis y así le ha ido al Real Madrid ante rivales alemanes.

¡LOS FANÁTICOS DEL BAYERN ALIENTAN!

Instalados en las gradas superiores del Santiago Bernabéu, así están colocados los hinchas 'Bávaros'.

¡ESTÁ POR TERMINAR EL CALENTAMIENTO!

Los jugadores del Real Madrid y del Bayern Múnich ya están en la recta final de la entrada en calor.

¡ASÍ LLEGÓ EL MADRID!

Apoyados por su gente, así arribó el Real Madrid al estadio Santiago Bernabéu para su partido ante Bayern Múnich por la Champions League.

¡ENFRENTAMIENTOS DIRECTOS!

En un repaso de los datos de los partidos entre Real Madrid vs. Bayern Múnich por Champions League, 13 victorias tiene el Real Madrid, 11 el Bayern Múnich y 4 empates.

¡SEGUIMOS CON LAS ESTADÍSTICAS!

Ya teniendo los onces titulares tanto del Real Madrid como del Bayern Múnich, ahora repasamos cómo vienen las estadísticas de ambos planteles en la Champions League.

¡EL ONCE DEL BAYERN!

Bayern Múnich también hizo oficial su alineación para jugar ante Real Madrid: Manuel Neuer; Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović; Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Díaz; Harry Kane. Imagen

¡LLEGARON LOS HINCHAS DEL BAYERN!

Los fanáticos del Bayern Múnich ya se dirigen al estadio Santiago Bernabéu para el partido ante Real Madrid por los cuartos de final de la Champions League.

¡BAYERN YA ESTÁ EN EL BERNABÉU!

La cuenta oficial del Bayern Múnich en alemán publicó una foto del Santiago Bernabéu, confirmando que ya está en el recinto deportivo.

Imagen

¡ONCE DEL REAL MADRID!

Vamos con la alineación del Real Madrid vs. Bayern Múnich: Andriy Lunin; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rudiger, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Federico Valverde, Thiago Pitarch, Aurélien Tchouaméni; Arda Guler, Vinícius Júnior y Kylian Mbappé.

¡PROBABILIDADES DE VICTORIA!

Tenemos mucha información en la previa del Real Madrid vs. Bayern Múnich por Champions League y la primera será cómo están los números para el partidazo.

¡MUY BUENAS TARDES AMIGOS DE BOLAVIP!

Empezamos con el minuto a minuto del partido entre Real Madrid vs. Bayern Múnich por la ida de los cuartos de final de la Champions League.

Real Madrid vs. Bayern Múnich gratis, en vivo y en directo por la Champions League.
© Gemini IA.Real Madrid vs. Bayern Múnich gratis, en vivo y en directo por la Champions League.

Real Madrid vs. Bayern Múnich gratis y en vivo vía ESPN y online en directo por Disney+: sigue todos los detalles de la transmisión oficial del partidazo por la Champions League con el regreso de Kylian Mbappé y la fiereza de Luis Díaz, en un cotejo que tiene historia y define quién será uno de los semifinalistas por la ‘Orejona’.

Llegó el día en que podrás ver el partido entre Real Madrid vs. Bayern Múnich por la ida de los cuartos de final de la Champions League. Disfruta de todos los momentos del partido gratis, en vivo y en directo en el minuto a minuto de Bolavip y en la señal oficial de la transmisión por ESPN y Disney+.

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¿Qué pasa si Real Madrid gana, empata o pierde ante Bayern Múnich en el partido de ida de cuartos de la Champions League 2025-26?

Aldo Cadillo
Aldo Cadillo
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