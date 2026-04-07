HOY Real Madrid 0-0 Bayern Múnich GRATIS HOY vía ESPN y en vivo por internet: Mbappé y Vinícius casi marcan para el Madrid

Real Madrid vs. Bayern Múnich gratis y en vivo vía ESPN y online en directo por Disney+: sigue todos los detalles de la transmisión oficial del partidazo por la Champions League con el regreso de Kylian Mbappé y la fiereza de Luis Díaz, en un cotejo que tiene historia y define quién será uno de los semifinalistas por la ‘Orejona’.
Llegó el día en que podrás ver el partido entre Real Madrid vs. Bayern Múnich por la ida de los cuartos de final de la Champions League. Disfruta de todos los momentos del partido gratis, en vivo y en directo en el minuto a minuto de Bolavip y en la señal oficial de la transmisión por ESPN y Disney+.