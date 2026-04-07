HOY Real Madrid 0-0 Bayern Múnich GRATIS HOY vía ESPN y en vivo por internet: Mbappé y Vinícius casi marcan para el Madrid

Empezamos con el minuto a minuto del partido entre Real Madrid vs. Bayern Múnich por la ida de los cuartos de final de la Champions League.

Tenemos mucha información en la previa del Real Madrid vs. Bayern Múnich por Champions League y la primera será cómo están los números para el partidazo.

La cuenta oficial del Bayern Múnich en alemán publicó una foto del Santiago Bernabéu, confirmando que ya está en el recinto deportivo.

Los fanáticos del Bayern Múnich ya se dirigen al estadio Santiago Bernabéu para el partido ante Real Madrid por los cuartos de final de la Champions League.

Ya teniendo los onces titulares tanto del Real Madrid como del Bayern Múnich, ahora repasamos cómo vienen las estadísticas de ambos planteles en la Champions League.

En un repaso de los datos de los partidos entre Real Madrid vs. Bayern Múnich por Champions League, 13 victorias tiene el Real Madrid, 11 el Bayern Múnich y 4 empates.

Los jugadores del Real Madrid y del Bayern Múnich ya están en la recta final de la entrada en calor.

Real Madrid y Bayern Múnich ya están en el campo de juego para su partido por la Champions League.

Rueda la pelota en el Bernabéu y el Bayern se manda con todo ante un sorprendido Madrid. Minutos iniciales picantes.

Si bien Bayern empezó con todo, Madrid recuperó la compostura, tiene el balón, pero no puede perforar la doble línea de cuatro que tiene el rival.

Tras una rápida acción, Kane habilitó a Upamecano, pero Carreras desde la línea despejó el balón y se salvó del gol del rival.

Veamos al detalle cómo fue que Upamecano se falló el 1-0 para el Bayern cuando Carreras sacó de la línea el balón: EMOCIÓN AL LÍMITE.

Ganando una pelota en salida del Bayern Múnich, Real Madrid presionó todo para recuperar la pelota y ganar un tiro indirecto. Al final no prosperó, pero se ve que los locales están dejando hasta el alma en cada acción.

Tras dos muy buenas acciones del Madrid, ahora es el Bayern el que tiene el balón, pero no lograr ingresar a la zona de ataque y el rival se defiende bien.

Real Madrid vs. Bayern Múnich gratis y en vivo vía ESPN y online en directo por Disney+: sigue todos los detalles de la transmisión oficial del partidazo por la Champions League con el regreso de Kylian Mbappé y la fiereza de Luis Díaz, en un cotejo que tiene historia y define quién será uno de los semifinalistas por la ‘Orejona’.

Llegó el día en que podrás ver el partido entre Real Madrid vs. Bayern Múnich por la ida de los cuartos de final de la Champions League. Disfruta de todos los momentos del partido gratis, en vivo y en directo en el minuto a minuto de Bolavip y en la señal oficial de la transmisión por ESPN y Disney+.