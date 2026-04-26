Kylian Mbappé reveló los poderosos motivos de su enfado con el Real Madrid y sus compañeros

El vestuario del Real Madrid atraviesa uno de sus momentos más críticos tras las revelaciones de Le Journal du Real. El portal francés ha destapado que Kylian Mbappé se encuentra en una situación de tensión máxima, motivada por decisiones internas que el jugador considera inaceptables para un club de esta categoría.

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La estrella francesa no se ha guardado nada y, según las fuentes citadas, ha mantenido discusiones en privado con varios pesos pesados del equipo. Mbappé sostiene la firme convicción de que ciertos integrantes de la plantilla han arruinado la temporada, mostrando un nivel de compromiso y juego que, a su juicio, no está a la altura de la institución.

El choque frontal entre Mbappé y Jude Bellingham

Uno de los puntos de mayor fricción dentro de Valdebebas es la relación con Jude Bellingham. El centrocampista inglés se ha consolidado como una de las pocas voces que se ha atrevido a cuestionar las actuaciones de Mbappé cuando el francés no ha estado a su mejor nivel, algo que ha generado roces constantes entre ambos.

Jude Bellingham conversando con Kylian Mbappe mientras Real Madrid enfrentaba al Villarreal CF. (Photo by Alex Caparros/Getty Images)

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Esta falta de armonía refleja una fractura profunda entre los líderes del proyecto deportivo. Mientras que el inglés reclama mayor sacrificio defensivo, el galo siente que el rendimiento general de sus compañeros es el verdadero lastre que impide al equipo brillar en competiciones clave como la Champions League.

El conflicto médico y la desconfianza en el tratamiento

Otro factor determinante en el enfado de Mbappé ha sido la gestión de su lesión de rodilla. El entorno del delantero está muy descontento con el diagnóstico inicial y el tratamiento aplicado por los servicios médicos del club, calificándolo de inadecuado para las exigencias del fútbol de élite.

Este episodio ha mermado la confianza del futbolista en la estructura interna del Real Madrid. Para Kylian, la mala gestión de sus dolencias físicas no solo ha afectado su rendimiento individual, sino que ha puesto en riesgo su integridad física en un tramo crucial del calendario.

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Las dudas tácticas con el trabajo de Arbeloa

El aspecto técnico también es una fuente de conflicto, ya que el trabajo de Álvaro Arbeloa no es del agrado del delantero. Desde su llegada, Mbappé ha manifestado dudas sobre la capacidad estratégica del técnico, criticando aspectos específicos del planteamiento que, según él, limitan su impacto en el juego.

El punto de no retorno fue la decisión de hacerlo jugar por la banda derecha en partidos de máxima exigencia, como el enfrentamiento ante el Bayern de Múnich. Mbappé considera que ser desplazado de su zona de influencia es un error táctico que evidencia una falta de visión por parte del banquillo, alimentando aún más su deseo de un cambio drástico en la dinámica del equipo.

Kylian Mbappe viviendo una incertidumbre grande con el Real Madrid. (Photo by Denis Doyle/Getty Images)

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