¿Cuándo vuelven a jugar Real Madrid y Benfica por los Playoffs de la UEFA Champions League 2025-26?

La UEFA Champions League regresó con grandes encuentros en la fase de Playoffs por un lugar en los octavos de final. En este caso, uno de los duelos más llamativos se dio en Lisboa. Real Madrid se enfrentó al conjunto del Benfica en un partido con grandes emociones y muchas polémicas. Pero ahora, se viene un choque de vuelta que lo definirá todo.

El cuadro del Real Madrid consiguió una importante victoria en una de las plazas más complicadas en este Champions. El Estadio Da Luz se vistió de gala para el enfrentamiento y se vivió como una final para los portugueses. Los cuales no dejaron de alentar a su equipo, pero Vinicius Junior los silenció con un gol que por ahora pone adelante a los ‘Blancos’.

¿Cuándo se jugará la vuelta del Real Madrid vs. Benfica por Champions League?

El choque de vuelta entre el Real Madrid vs. Benfica por los Playoff de la Champions League se jugará casi de inmediato. En este caso, el día elegido para definir este enfrentamiento es el miércoles 25 de febrero. El lugar elegido para disputarse este partido es el estadio Santiago Bernabeu en Madrid, el horario del enfrentamiento será a las 15:00 horas de Perú.

Alvaro Carreras enfrentando a Amar Dedic (Foto: Getty).

Este juego va a ser muy esperado por muchas cosas, pero sobre todo será la vuelta de José Mourinho al coloso ‘blanco’. Uno en el que supo vivir durante muchos años jornadas muy buenas y también muy malas. Por lo que será un duelo emotivo para ambas escuadras que buscan acceder a la siguiente ronda de la Champions.

¿Contra quién jugarán el Real Madrid o Benfica de pasar de ronda?

El ganador del Real Madrid vs. Benfica ya sabe que tendrá un posible rival complicado. En este caso, solo hay dos opciones que se sorteará en su debido momento. Pero Sporting Lisboa o Manchester City serán sus rivales para esta fase. Así que habrá que ver con cual de ellos se terminan quedando en el cuadro final.

Por otro lado, el sorteo de los octavos de final, cuartos y semifinales se conocerá el día viernes 27 de febrero. Ahí se podrá conocer los pormenores de lo que será básicamente el cuadro final del torneo internacional más importante de clubes del mundo entero.

No obstante, hay que mencionar que los octavos de final se disputaran entre el 10 y 11 de marzo el juego de ida, mientras que el 17 y 18 será el duelo de vuelta en este certamen.

