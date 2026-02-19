A horas de enfrentarse en el Rio Open, Joao Fonseca destacó a Ignacio Buse: “Sabemos al nivel que puede jugar”

Ignacio Buse, tenista peruano, actual número 91 del ranking ATP, juega este jueves 19 de febrero un duro partido ante el local Joao Fonseca (38º en el ranking) por los octavos de final del Rio Open. Se trata de uno de los duelos más importantes de esta instancia entre dos rivales que se conocen más de lo que muchos creen.

Ambos jugadores han tenido que luchar más de la cuenta para llegar a este duelo entre sí. La raqueta número uno del Perú, Ignacio Buse, tuvo que batallar para vencer al local Igor Marcondes (348º) en tres sets (4-6, 7-5 y 6-4). En tanto, Joao Fonseca hizo lo propio ante Thiago Monteiro (208º) en dos parciales (7-6 y 6-1).

Tanto para Fonseca como para Buse se trata de una buena oportunidad de seguir avanzando en un torneo ATP. El peruano viene de caer en la misma instancia en el Argentina Open (derrota en dos sets ante Sebastián Báez), mientras que el brasileño recién logró su primer triunfo de la temporada ante Monteiro.

Joao Fonseca, en la previa a este duelo, reveló en rueda de prensa que conoce muy bien a ‘Nacho’ Buse. Incluso, mencionó que han sido rivales desde muy jóvenes, pero que son amigos. Ahora, ambos se verán las caras en su casa, en una instancia importante de un ATP 500.

“Buse es un gran amigo, hemos estado juntos… desde que teníamos 11 años, bueno, yo tenía 14, él 16, pero siempre nos encontrábamos. También es un chico muy trabajador, acaba de entrar al top 100. Sabemos que le gusta la superficie, sabemos el nivel al que puede jugar y, repito, va a ser el menos favorito en el partido, así que no tiene ninguna presión“, expresó el brasileño sobre el crédito de Lima.

“Yo también tengo confianza, me siento bien. Después de esta primera ronda fue… fue bueno, me sentí como en casa, estando de vuelta en la pista central. Así que vamos a darlo todo en este partido, tenemos confianza”, manifestó sobre sus sensaciones para el duelo.

El ganador de este partido se enfrentará en cuartos de final al vencedor del duelo entre el italiano Matteo Berrettini (57º) y el serbio Dusan Lajovic (129º). Este encuentro se jugará después del Ignacio Buse vs. Joao Fonseca.

¿Cuándo juegan Ignacio Buse y Joao Fonseca por los octavos de final del Rio Open 2026?

El partido entre Ignacio Buse y Joao Fonseca se disputa este jueves 19 de febrero no antes de las 19:00 horas local (17:00 horas en Lima, Perú). Se juega en el Estadio Guga Kuerten del Jockey Club Brasileiro.

¿Dónde ver en vivo el partido entre Ignacio Buse y Joao Fonseca por el Rio Open 2026?

Ignacio Buse vs. Joao Fonseca, por los octavos de final del Rio Open 2026, tiene transmisión en vivo y en exclusiva de la plataforma Disney+ Premium.

