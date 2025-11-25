Es tendencia:
Chelsea vs. FC Barcelona EN VIVO por Champions League: GRATIS vía Internet, TV en ESPN y Disney+

Tenemos el partido más importante por Champions League, entre Chelsea y FC Barcelona. Sigue nuestro el minuto a minuto más completo, en vivo.

Por Manuel Alejandro Carranza Salas

Stamford Bridge es el escenario de uno de los partidos más electrizantes de la jornada 5 de la fase de liga de la UEFA Champions League: un crucial enfrentamiento entre el Chelsea FC y el FC Barcelona. Este duelo no solo es atractivo, sino decisivo, ya que ambos colosos europeos llegan empatados a siete puntos en la cima del grupo, con la clasificación a octavos de final en juego.

¿Cómo llegan al partido Chelsea y Barcelona?

Para el Chelsea, dirigido por el italiano Enzo Maresca, asegurar una victoria en casa es fundamental. Buscan consolidar su reciente buen momento en Europa y tomar una ventaja vital en un grupo muy competitivo. El conjunto londinense, influenciado por la filosofía de la posesión, intentará dominar con el balón y ejercer una intensa presión sobre la salida del Barça.

Imagen
Los talentos para el Chelsea vs. Barcelona de hoy. (Foto: X).

Por otro lado, el FC Barcelona, bajo la dirección del alemán Hansi Flick, necesita un resultado positivo en Londres para sellar su pase y evitar presiones en la última jornada. La estrategia culé se centrará en superar la sólida defensa del Chelsea, confiando en la precisión de su mediocampo y la efectividad de sus atacantes. El Barça de Flick es conocido por su estilo directo, vertical y la alta presión tras pérdida, buscando imponer su intensidad para desmantelar la organización defensiva ‘blue’.

Enorme clásico entre Chelsea y FC Barcelona

Más allá de los puntos, este encuentro representa una fascinante batalla táctica entre dos entrenadores con marcadas filosofías ofensivas. Históricamente, los enfrentamientos entre estos dos clubes han estado llenos de drama y momentos electrizantes. El partido de hoy es una verdadera prueba de fuego para ambos proyectos deportivos, midiendo sus aspiraciones reales en la máxima competición continental. La expectativa es máxima por ver qué pizarra se impone en este choque directo por el liderato.

¿A qué hora se juega el Chelsea vs. Barcelona?

El decisivo enfrentamiento de Champions League entre el Chelsea y el FC Barcelona en Stamford Bridge está programado para iniciar en los siguientes horarios a nivel global: el pitido inicial será a las 3:00 p.m. (15:00h) en gran parte de Sudamérica (Perú, Colombia, Ecuador) y a las 2:00 p.m. en México. Avanzando hacia el este, el partido se verá a las 4:00 p.m. en Venezuela y Chile, a las 5:00 p.m. en Argentina y Brasil, y justo al inicio de la noche en Europa, a las 9:00 p.m. (21:00h) en la Península Ibérica.

¿Qué canales transmitirán Chelsea vs. Barcelona?

El crucial encuentro de Champions League entre el Chelsea y el FC Barcelona de hoy, que se juega a las 3:00 p.m. (hora de Perú, Colombia y Ecuador), será transmitido principalmente por la cadena ESPN en la mayoría de países de Sudamérica (incluyendo Argentina, Chile y Venezuela), estando disponible en streaming a través de Disney+ Premium. Para México, los derechos de televisión los tiene TNT Sports con transmisión en la plataforma HBO Max, mientras que en España el partido se podrá seguir a través de Movistar Liga de Campeones en Movistar+. Además, tendrás el minuto a minuto de Bolavip Perú, con todos los detalles al respecto.

DATOS CLAVE

  • Chelsea FC y FC Barcelona llegan empatados a siete puntos en la cima del grupo.
  • El partido de Champions en Stamford Bridge es a las 3:00 p.m. (hora de Perú/Colombia/Ecuador).
  • El FC Barcelona de Hansi Flick se enfrenta al Chelsea dirigido por Enzo Maresca.
¡PARA EL MUNDO CULÉ!

Barcelona tiene en su historia un crack absoluto, y ahora el crecimiento de su nuevo ídolo. Antes Lionel Messi, hoy Lamine Yamal.

Imagen

¡CHELSEA SE RESPALDARÁ EN ÉL!

Enzo Fernández será una de las estrellas que veremos, ante Barcelona.

Imagen

¡UN DUELO QUE TIENE MUCHA HISTORIA!

Barcelona y Chelsea se enfrentaron muchas veces. Acá vemos un duelo de leyendas como son Lionel Messi y John Terry.

Imagen

¿SERÁ SU REGALO DE CUMPLEAÑOS?

El crack de Barcelona, Pedri, está cumpliendo hoy años. Seguramente, dejará todo en la cancha por su equipo ante Chelsea.

Tweet placeholder

¡BIENVENIDOS A ESTE PARTIDAZO!

Chelsea y Barcelona estarán jugando en unos momentos. Desde Inglaterra se verá un clásico e Champions League.

manuel alejandro carranza salas
Manuel Alejandro Carranza Salas
