FC Cincinnati 0-1 Inter Miami EN VIVO Y GRATIS con gol de Messi Playoffs MLS 2025 vía Apple TV y Pirlo TV

Inter Miami visita el TQL Stadium en un partido mano a mano en busca del título de la MLS 2025. Le gana 1-0 a FC Cincinnati por la semifinal de la Conferencia Este. El partido tiene transmisión en vivo del MLS Season Pass de Apple TV. Lionel Messi quiere seguir su camino en busca de su primer título en esta liga estadounidense.
A diferencia de la anterior ronda, FC Cincinnati e Inter Miami se juegan el pase a la final de la Conferencia Este en este mano a mano. Por ende, debe haber un ganador. En caso de igualdad, se jugará una prórroga de dos tiempos de 15 minutos. Y si persiste el empate, se irá a definición por penales.
Lionel Messi no tiene un buen historial ante FC Cincinnati. Lo enfrentó en tres ocasiones. Por la MLS lo hizo dos veces y ambas fueron derrotas: en 2023 fue caída por 1-0 y en este año fue por 3-0. En tanto, la única victoria fue por la US Open Cup 2023, aunque fue por penales 8-7 tras un empate 3-3 en las semifinales.
¿A qué hora juega Lionel Messi en FC Cincinnati vs. Inter Miami?
FC Cincinnati e Inter Miami se enfrentan en el TQL Stadium por la Semifinal de la Conferencia Este de los Playoffs de la MLS 2025. Para ver a Lionel Messi, el horario de inicio del encuentro en este domingo 23 de noviembre es a las 17:00 horas de Perú, Ecuador, Colombia y Estados Unidos (hora del Este).
En Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, el duelo está programado para las 19:00 horas. En Venezuela y Bolivia inicia a las 18:00 horas. Por su parte, en Estados Unidos (hora del Pacífico) es a las 14:00 horas. Y en México, comienza a las 16:00 horas.
¿Qué canal transmite en vivo FC Cincinnati vs. Inter Miami?
El duelo entre FC Cincinnati e Inter Miami de este domingo 23 de noviembre cuenta con transmisión en vivo y en directo del MLS Season Pass de Apple TV para toda Sudamérica, Centroamérica, Caribe, Norteamérica y España.