FC Cincinnati 0-1 Inter Miami EN VIVO Y GRATIS con gol de Messi Playoffs MLS 2025 vía Apple TV y Pirlo TV

Inter Miami visita a FC Cincinnati en el TQL Stadium de Cincinnati, Ohio. Partido mano a mano donde el ganador pasará a la final de la Conferencia Este. Lionel Messi quiere su primer título de la MLS y necesita ganar este duro partido ante un rival incómodo.

Sorpresiva decisión de Javier Mascherano de sentar en el banco a Luis Suárez. Tras conocerse la alineación, el DT de Inter Miami aseguró que es "el mejor once disponible en cancha" en declaraciones a Apple TV.

Para que FC Cincinnati tenga chances de ganar el partido, debe frenar a Lionel Messi. Ya lo ha hecho antes y lo puede volver a hacer. Así lo explicó Evander, una de las figuras del mediocampo.

Tanto Inter Miami como FC Cincinnati están en el campo con los ejercicios de calentamiento.

El partido está estipulado para arrancar puntual a las 5:00 pm ET, pero se demorará unos minutos.

FC Cincinnati e Inter Miami ya están en el campo de juego del TQL Stadium. Se viene la presentación, el sorteo y el inicio de partido en minutos.

Ya juegan FC Cincinnati e Inter Miami por la semifinal de la Conferencia Este de los Playoffs de la MLS 2025.

Tras ir en busca del balón en el aire, Jordi Alba recibió un manotazo de Ender Echenique sin intención. Quedó en el suelo y fue atendido por los servicios médicos de Inter Miami.

Centro de Evander, que no logra conectar Brenner, quien estaba solo. FC Cincinnati pelea de igual a igual el partido.

Gol de goleador de Lionel Messi. Está jugando como centrodelantero y apareció en el lugar del '9'. Centro perfecto de Mateo Silvetti y, de cabeza, el 10 de Inter Miami puso el 1-0.

Gran partido de Ender Echenique, que pasó a dos defensores de Miami. En el mano a mano con Rocco Ríos Novo, definió cruzado, pero el balón se fue apenas afuera. ¡Era el empate!

Tadeo Allende, tras pase de Messi, se quedó sin ángulo para definir y asistió atrás a Rodrigo de Paul, que la quiso pasar al medio buscando un pie que empuje a gol. Sin embargo, la defensa de Cincinnati la despejó.

De un saque de Rocco Ríos Novo, una buena jugada colectiva terminó con el remate de Baltasar Rodríguez. Buena respuesta del arquero Roman Celentano.

En una posición muy fina, Messi quedó mano a mano con Celentano, pero su remate se fue apenas afuera. Era el 2-0 para Inter Miami, que está mejor que Cincinnati en esta parte del partido.

Posición muy fina, ya que podía ser offside. Messi bajó bien un pelotazo largo desde la izquierda, pero su definición cruzada rozó el palo.

Ender Echenique está presionando constantemente contra Jordi Alba. En esta ocasión, metió un centro que no encontró a nadie en el área. FC Cincinnati ataca por ese sector, pero no puede aún empatar el partido.

Luego de un buen inicio de FC Cincinnati y de un buen pasaje de Inter Miami con gol incluido de Messi, ambos equipos bajaron en ritmo en los últimos minutos. De todas maneras, el local se muestra más con la pelota.

Messi buscó un centro o un remate al arco, pero el balón se fue completamente desviado.

Rodrigo de Paul probó desde fuera del área, pero el balón se fue por arriba del travesaño.

Un córner que tuvo un cabezazo en el área estuvo a punto de aprovecharlo FC Cincinnati, pero controló Rocco Ríos Novo.

De un centro desde la derecha, Mateo Silvetti no pudo desviarla y el balón pasó por toda el área chica. Tadeo Allende no pudo llegar y terminó cometiendo falta a un defensor de FC Cincinnati.

Inter Miami gana con gol de Lionel Messi por 1-0 a FC Cincinnati. Con este resultado, está pasando a la final de la Conferencia Este.

A diferencia de la anterior ronda, FC Cincinnati e Inter Miami se juegan el pase a la final de la Conferencia Este en este mano a mano. Por ende, debe haber un ganador. En caso de igualdad, se jugará una prórroga de dos tiempos de 15 minutos. Y si persiste el empate, se irá a definición por penales.

Lionel Messi no tiene un buen historial ante FC Cincinnati. Lo enfrentó en tres ocasiones. Por la MLS lo hizo dos veces y ambas fueron derrotas: en 2023 fue caída por 1-0 y en este año fue por 3-0. En tanto, la única victoria fue por la US Open Cup 2023, aunque fue por penales 8-7 tras un empate 3-3 en las semifinales.

¿A qué hora juega Lionel Messi en FC Cincinnati vs. Inter Miami?

FC Cincinnati e Inter Miami se enfrentan en el TQL Stadium por la Semifinal de la Conferencia Este de los Playoffs de la MLS 2025. Para ver a Lionel Messi, el horario de inicio del encuentro en este domingo 23 de noviembre es a las 17:00 horas de Perú, Ecuador, Colombia y Estados Unidos (hora del Este).

En Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, el duelo está programado para las 19:00 horas. En Venezuela y Bolivia inicia a las 18:00 horas. Por su parte, en Estados Unidos (hora del Pacífico) es a las 14:00 horas. Y en México, comienza a las 16:00 horas.

¿Qué canal transmite en vivo FC Cincinnati vs. Inter Miami?

El duelo entre FC Cincinnati e Inter Miami de este domingo 23 de noviembre cuenta con transmisión en vivo y en directo del MLS Season Pass de Apple TV para toda Sudamérica, Centroamérica, Caribe, Norteamérica y España.