FC Cincinnati 0-1 Inter Miami EN VIVO Y GRATIS con gol de Messi Playoffs MLS 2025 vía Apple TV y Pirlo TV

Partido definitorio por un lugar en la final de la Conferencia Este. Messi ya adelantó a Inter Miami ante FC Cincinnati.

¡Final del primer tiempo!

Inter Miami gana con gol de Lionel Messi por 1-0 a FC Cincinnati. Con este resultado, está pasando a la final de la Conferencia Este.

48' PT: No pudo llegar Tadeo Allende

De un centro desde la derecha, Mateo Silvetti no pudo desviarla y el balón pasó por toda el área chica. Tadeo Allende no pudo llegar y terminó cometiendo falta a un defensor de FC Cincinnati.

47' PT: Centro que controla Ríos Novo

Un córner que tuvo un cabezazo en el área estuvo a punto de aprovecharlo FC Cincinnati, pero controló Rocco Ríos Novo.

43' PT: Probó Rodrigo de Paul

Rodrigo de Paul probó desde fuera del área, pero el balón se fue por arriba del travesaño.

40' PT: Remate de Messi desviado

Messi buscó un centro o un remate al arco, pero el balón se fue completamente desviado.

37' PT: el partido bajó el ritmo

Luego de un buen inicio de FC Cincinnati y de un buen pasaje de Inter Miami con gol incluido de Messi, ambos equipos bajaron en ritmo en los últimos minutos. De todas maneras, el local se muestra más con la pelota.

34' PT: Centro de Echenique

Ender Echenique está presionando constantemente contra Jordi Alba. En esta ocasión, metió un centro que no encontró a nadie en el área. FC Cincinnati ataca por ese sector, pero no puede aún empatar el partido.

Así fue la chance de gol que falló Messi

Posición muy fina, ya que podía ser offside. Messi bajó bien un pelotazo largo desde la izquierda, pero su definición cruzada rozó el palo.

27' PT: ¡Se lo perdió Messi!

En una posición muy fina, Messi quedó mano a mano con Celentano, pero su remate se fue apenas afuera. Era el 2-0 para Inter Miami, que está mejor que Cincinnati en esta parte del partido.

26' PT: Nueva chance para Inter Miami

De un saque de Rocco Ríos Novo, una buena jugada colectiva terminó con el remate de Baltasar Rodríguez. Buena respuesta del arquero Roman Celentano.

25' PT: ¡Lo tuvo Inter Miami!

Tadeo Allende, tras pase de Messi, se quedó sin ángulo para definir y asistió atrás a Rodrigo de Paul, que la quiso pasar al medio buscando un pie que empuje a gol. Sin embargo, la defensa de Cincinnati la despejó.

22' PT: ¡Se lo perdió Echenique!

Gran partido de Ender Echenique, que pasó a dos defensores de Miami. En el mano a mano con Rocco Ríos Novo, definió cruzado, pero el balón se fue apenas afuera. ¡Era el empate!

Así fue el gol de Lionel Messi para el 1-0 de Inter Miami

Gol de goleador de Lionel Messi. Está jugando como centrodelantero y apareció en el lugar del '9'. Centro perfecto de Mateo Silvetti y, de cabeza, el 10 de Inter Miami puso el 1-0.

19' PT: ¡Gol de Inter Miami!

Apareció Lionel Messi para marcar el 1-0 de Inter Miami.

15' PT: Avisa Kevin Denkey

Remate de Kevin Denkey, bien controlado por Rocco Ríos Novo, que no dio rebote.

12' PT: Avisa Cincinnati

Centro de Evander, que no logra conectar Brenner, quien estaba solo. FC Cincinnati pelea de igual a igual el partido.

9' PT: Jordi Alba queda en el suelo lastimado

Tras ir en busca del balón en el aire, Jordi Alba recibió un manotazo de Ender Echenique sin intención. Quedó en el suelo y fue atendido por los servicios médicos de Inter Miami.

6' PT: ¡Lo tuvo Cincinnati!

Centro desde la izquierda que no aprovechó Ender Echenique. La cabeceó al medio y Evander pateó desviado.

5' PT: Cabezazo de Mateo Silvetti

Centro de Lionel Messi y cabezazo desviado de Mateo Silvetti.

¡Empezó el partido!

Ya juegan FC Cincinnati e Inter Miami por la semifinal de la Conferencia Este de los Playoffs de la MLS 2025.

¡Salen los equipos al campo!

FC Cincinnati e Inter Miami ya están en el campo de juego del TQL Stadium. Se viene la presentación, el sorteo y el inicio de partido en minutos.

Falta poco para el inicio del partido

El partido está estipulado para arrancar puntual a las 5:00 pm ET, pero se demorará unos minutos.

Calentamiento de ambos equipos

Tanto Inter Miami como FC Cincinnati están en el campo con los ejercicios de calentamiento.

Buen marco en Cincinnati

Los hinchas de FC Cincinnati llegan en gran número al TQL Stadium.

Así fue la llegada de Lionel Messi a TQL Stadium

Messi llegó al estadio de Cincinnati al lado de su fiel ladero, Rodrigo de Paul. ¿De fondo? Su guardaespaldas, Yassine Cheuko.

Messi llegó con mate en mano y al lado de Rodrigo de Paul (Getty Images).

¿Cómo frenará FC Cincinnati a Lionel Messi?

Para que FC Cincinnati tenga chances de ganar el partido, debe frenar a Lionel Messi. Ya lo ha hecho antes y lo puede volver a hacer. Así lo explicó Evander, una de las figuras del mediocampo.

Javier Mascherano sienta a Luis Suárez en el banco

Sorpresiva decisión de Javier Mascherano de sentar en el banco a Luis Suárez. Tras conocerse la alineación, el DT de Inter Miami aseguró que es "el mejor once disponible en cancha" en declaraciones a Apple TV.

Alineaciones confirmadas para FC Cincinnati vs. Inter Miami

FC CINCINNATI: Roman Celentano; Nick Hagglund, Miles Robinson, Teenage Hadebe; Ender Echenique, Lukas Engel, Samuel Gidi, Pavel Bucha, Evander; Brenner y Kevin Denkey. DT: Pat Noonan.

INTER MIAMI: Rocco Ríos Novo; Marcelo Weigandt, Maximiliano Falcón, Noah Allen, Jordi Alba; Sergio Busquets; Mateo Silvetti, Rodrigo de Paul, Baltasar Rodríguez; Lionel Messi y Tadeo Allende. DT: Javier Mascherano.

Lionel Messi e Inter Miami van por la final de la Conferencia Este

Inter Miami visita a FC Cincinnati en el TQL Stadium de Cincinnati, Ohio. Partido mano a mano donde el ganador pasará a la final de la Conferencia Este. Lionel Messi quiere su primer título de la MLS y necesita ganar este duro partido ante un rival incómodo.

Por Hugo Avalos

El grito de gol de Messi junto a Mateo Silvetti.
© Getty ImagesEl grito de gol de Messi junto a Mateo Silvetti.

Inter Miami visita el TQL Stadium en un partido mano a mano en busca del título de la MLS 2025. Le gana 1-0 a FC Cincinnati por la semifinal de la Conferencia Este. El partido tiene transmisión en vivo del MLS Season Pass de Apple TV. Lionel Messi quiere seguir su camino en busca de su primer título en esta liga estadounidense.

A diferencia de la anterior ronda, FC Cincinnati e Inter Miami se juegan el pase a la final de la Conferencia Este en este mano a mano. Por ende, debe haber un ganador. En caso de igualdad, se jugará una prórroga de dos tiempos de 15 minutos. Y si persiste el empate, se irá a definición por penales.

Lionel Messi no tiene un buen historial ante FC Cincinnati. Lo enfrentó en tres ocasiones. Por la MLS lo hizo dos veces y ambas fueron derrotas: en 2023 fue caída por 1-0 y en este año fue por 3-0. En tanto, la única victoria fue por la US Open Cup 2023, aunque fue por penales 8-7 tras un empate 3-3 en las semifinales.

¿A qué hora juega Lionel Messi en FC Cincinnati vs. Inter Miami?

FC Cincinnati e Inter Miami se enfrentan en el TQL Stadium por la Semifinal de la Conferencia Este de los Playoffs de la MLS 2025. Para ver a Lionel Messi, el horario de inicio del encuentro en este domingo 23 de noviembre es a las 17:00 horas de Perú, Ecuador, Colombia y Estados Unidos (hora del Este).

En Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, el duelo está programado para las 19:00 horas. En Venezuela y Bolivia inicia a las 18:00 horas. Por su parte, en Estados Unidos (hora del Pacífico) es a las 14:00 horas. Y en México, comienza a las 16:00 horas.

¿Qué canal transmite en vivo FC Cincinnati vs. Inter Miami?

El duelo entre FC Cincinnati e Inter Miami de este domingo 23 de noviembre cuenta con transmisión en vivo y en directo del MLS Season Pass de Apple TV para toda Sudamérica, Centroamérica, Caribe, Norteamérica y España.

