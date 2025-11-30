Es tendencia:
Chelsea vs. Arsenal EN VIVO y GRATIS por la Premier League 2025-26: previa del partido

Clásico londinense entre Chelsea y Arsenal en Stamford Bridge. Los 'Blues' quieren terminar la gran racha de los 'Gunners'. Sigue las acciones.

Por Hugo Avalos

Chelsea y Arsenal se enfrentan en Stamford Bridge en el cierre de la fecha 13 de la Premier League.
Chelsea y Arsenal se enfrentan este domingo 30 de noviembre desde las 11:30 horas (Lima) por la fecha 13 de la Premier League 2025-26. Stamford Bridge es el escenario para este nuevo clásico londinense. Los ‘Gunners’ llegan como líderes absolutos del torneo y en gran momento, mientras que los ‘Blues’ buscan un triunfo para ser escoltas. El partido se puede ver en vivo por ESPN en TV y por la plataforma Disney+ Premium.

La jornada 13 de la Premier League 2025-26 cierra con esta rivalidad de Londres entre Chelsea y Arsenal. Dos equipos con buenos presentes, que vienen de ganar por Champions League y cuyo partido puede ser un punto de inflexión para ambos equipos de cara a futuro.

Chelsea viene de un resonante triunfo ante FC Barcelona por 3-0 en la Champions. Antes, le había ganado al Burnley como visitante por 2-0. Además, el equipo de Enzo Maresca acumula seis partidos sin derrotas en todas las competencias. Está en el tercer lugar con 23 puntos, pero si gana, volverá a pasar al Manchester City (25) como escolta.

Arsenal, por su parte, es el único equipo de la Champions League que ha ganado sus cinco partidos, tras vencer a Bayern Múnich por 3-1. En tanto, en la Premier, es líder con 29 unidades y, en la última fecha, ganó otro clásico londinense: 4-1 al Tottenham.

Así llega Arsenal a este partido

Arsenal lleva un invicto importante en esta temporada, ya que su única derrota fue ante Liverpool en las primeras fechas de la Premier League (1-0 a fines de agosto con el gol de Dominik Szoboszlai). Desde ahí, no conoció la derrota, por lo que son tres meses de invicto. Últimos 5 resultados:

  • 3-1 vs. Bayern Múnich por Champions League (26/11)
  • 4-1 vs. Tottenham por Premier League (23/11)
  • 2-2 vs. Sunderland por Premier League (8/11)
  • 3-0 vs. Slavia Praga por Champions League (4/11)
  • 2-0 vs. Burnley por Premier League (1/11).

Historial entre Chelsea y Arsenal

Chelsea y Arsenal se han enfrentado en 208 partidos a lo largo de su historia. Los 'Gunners' ganaron más: 84 partidos ante los 64 de los 'Blues'. En tanto, igualaron en 60 encuentros.

De los últimos 10 partidos, Arsenal ganó 7 y Chelsea lo hizo una única vez (en 2021), mientras que empataron en dos ocasiones. El último partido, que data de marzo de este 2025, fue por la Premier League 2024-25 donde el equipo de Mikel Arteta ganó 1-0 con gol de Mikel Merino.

Se juega otro clásico de Londres

Chelsea y Arsenal juegan uno de los clásicos de Londres que más creció en el último tiempo. Los 'Blues' y los 'Gunners' están en buenos momentos, por lo que hay sensación de partidazo en Stamford Bridge. Este encuentro cierra la fecha 13 de la Premier League 2025-26.

Hugo Avalos
