Chelsea vs. Arsenal EN VIVO y GRATIS por la Premier League 2025-26: previa del partido

Chelsea y Arsenal se enfrentan este domingo 30 de noviembre desde las 11:30 horas (Lima) por la fecha 13 de la Premier League 2025-26. Stamford Bridge es el escenario para este nuevo clásico londinense. Los ‘Gunners’ llegan como líderes absolutos del torneo y en gran momento, mientras que los ‘Blues’ buscan un triunfo para ser escoltas. El partido se puede ver en vivo por ESPN en TV y por la plataforma Disney+ Premium.

La jornada 13 de la Premier League 2025-26 cierra con esta rivalidad de Londres entre Chelsea y Arsenal. Dos equipos con buenos presentes, que vienen de ganar por Champions League y cuyo partido puede ser un punto de inflexión para ambos equipos de cara a futuro.

Chelsea viene de un resonante triunfo ante FC Barcelona por 3-0 en la Champions. Antes, le había ganado al Burnley como visitante por 2-0. Además, el equipo de Enzo Maresca acumula seis partidos sin derrotas en todas las competencias. Está en el tercer lugar con 23 puntos, pero si gana, volverá a pasar al Manchester City (25) como escolta.

Arsenal, por su parte, es el único equipo de la Champions League que ha ganado sus cinco partidos, tras vencer a Bayern Múnich por 3-1. En tanto, en la Premier, es líder con 29 unidades y, en la última fecha, ganó otro clásico londinense: 4-1 al Tottenham.