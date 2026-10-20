Dónde ver EN VIVO Stuttgart vs. Atlético de Madrid por la jornada 3 de la Champions League: TV y streaming online

Stuttgart y Atlético de Madrid se enfrentan este martes 20 de octubre, por la jornada 3 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Stuttgart recibe a Atlético de Madrid este martes 20 de octubre desde las 14:00 hora de Perú. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Champions League. El Stuttgart llega con puntaje ideal en la fase de liga y no piensa cambiar esa estadística ante un rival de peso. Enfrente estará un Atlético de Madrid que necesita reaccionar en la tabla después de un arranque irregular.

Publicidad

Son solo dos fechas, pero en el nuevo formato cada punto pesa para meterse entre los puestos que clasifican directo a octavos. Para el Atlético, además, es una chance de empezar a escalar antes de que la diferencia se vuelva complicada de remontar.

La actualidad de ambos equipos

El Stuttgart viene de ganar sus dos presentaciones en el torneo, la última por 3-0 como visitante frente al Slovan Bratislava. Esa victoria lo instaló en la cuarta posición con 6 puntos, una ubicación que lo deja cómodo mientras pelea por meterse entre los mejores del certamen.

El Atlético de Madrid, en cambio, todavía busca asentarse. Después de caer 1-2 ante el Liverpool, reaccionó con un triunfo claro por 2-0 frente al Manchester United, aunque esa victoria no le alcanzó para salir de la mitad baja de la tabla, donde marcha 15° con apenas 3 unidades.

Publicidad

Horario del partido

Perú: 14:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Publicidad

Todos los partidos de la jornada

Sabah FK vs. Dortmund — martes 20 de octubre, 11:45 hs

Fenerbahce vs. Slavia Praga — martes 20 de octubre, 11:45 hs

Napoli vs. Bodo Glimt — martes 20 de octubre, 14:00 hs

PSG vs. Barcelona — martes 20 de octubre, 14:00 hs

Man City vs. AEK Athens — martes 20 de octubre, 14:00 hs

Liverpool vs. Villarreal — martes 20 de octubre, 14:00 hs

Porto vs. PSV — martes 20 de octubre, 14:00 hs

Roma vs. Slovan Bratislava — martes 20 de octubre, 14:00 hs

Lille vs. Galatasaray — miércoles 21 de octubre, 11:45 hs

Como 1907 vs. Manchester United — miércoles 21 de octubre, 11:45 hs

Betis vs. Feyenoord — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs

Sporting vs. LASK — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs

Real Madrid vs. RB Leipzig — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs

Inter vs. Shakhtar Donetsk — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs

Bayern vs. Arsenal — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs

Brujas vs. Lens — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs

Aston Villa vs. Viking — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs

En síntesis