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Atlético Madrid vs Arsenal EN VIVO por la UEFA Champions League: ver GRATIS vía ESPN y Disney+ Premium

Enorme partido de UEFA Champions League. Aquí en vivo el Atlético Madrid vs Arsenal. Minuto a minuto con todos los detalles correspondientes.

Atlético Madrid vs Arsenal EN VIVO por la UEFA Champions League.
© GeminiAtlético Madrid vs Arsenal EN VIVO por la UEFA Champions League.

El mundo del fútbol se paraliza este miércoles 29 de abril con un choque de estilos en el Metropolitano. Atlético de Madrid y Arsenal inician su batalla definitiva por un lugar en la gran final de la Champions League 2026.

Sigue en este artículo todos los detalles de la previa, las alineaciones confirmadas y las mejores opciones para seguir el encuentro en tiempo real. Este duelo de ida promete una intensidad táctica máxima entre los esquemas de Diego Simeone y Mikel Arteta.

¿A qué hora juegan Atlético de Madrid vs. Arsenal hoy en el mundo?

El pitazo inicial está programado para las 21:00 horas de España. Para el público latinoamericano y de otras regiones, el partido se podrá seguir en los siguientes horarios oficiales:

En Perú, Colombia y Ecuador, la cita es a las 14:00 horas. Para los fanáticos en Argentina, Chile, Uruguay y Brasil, el encuentro arrancará a las 16:00 horas. En México y Centroamérica, la transmisión comenzará a las 13:00 horas, mientras que en Estados Unidos será a las 15:00 (ET) y 12:00 (PT).

Canales para ver el Atlético de Madrid vs. Arsenal en vivo

La cobertura mediática para esta semifinal será total. En Sudamérica y Centroamérica, la señal oficial estará a cargo de ESPN, y la plataforma de streaming Disney+ Premium.

En México, el partido se podrá disfrutar a través de TNT Sports y la aplicación Max. Por su parte, en España la exclusividad la mantiene Movistar Plus+ mediante su canal Liga de Campeones, mientras que en Estados Unidos las opciones son TUDN, ViX y Paramount+.

Ver también

Atlético de Madrid vs. Arsenal: hora, canal y alineaciones para el partido de ida de semifinales de Champions League 2025-26

¿Cómo ver el partido GRATIS y de forma legal?

Existen métodos legales para acceder a la transmisión sin costos adicionales. Muchos proveedores de internet y telefonía móvil en Latinoamérica incluyen suscripciones de regalo a Disney+ o Max en sus planes de fibra óptica o postpago.

Te recomendamos verificar con tu operador local si tu plan actual cuenta con este beneficio activo. De esta manera, podrás ver el choque entre “Colchoneros” y “Gunners” de manera gratuita y en alta definición.

Alineaciones probables para el duelo de Champions

Diego Simeone buscará golpear primero apoyado en su fortaleza defensiva y la jerarquía de sus atacantes. El once probable incluye a Jan Oblak en el arco, respaldado por una defensa con Le Normand y Nahuel Molina, dejando la responsabilidad ofensiva en Antoine Griezmann y Julián Álvarez.

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Atlético de Madrid vs. Arsenal por la UEFA Champions League. (Foto: X).

El Arsenal de Mikel Arteta responderá con su habitual juego asociativo y presión alta. Se espera que salgan al campo con David Raya bajo palos, el liderazgo de Martin Ødegaard en el mediocampo y un tridente ofensivo compuesto por Bukayo Saka, Viktor Gyökeres y Gabriel Martinelli.

DATOS CLAVE

  • Atlético de Madrid y Arsenal juegan hoy la ida de semifinales en el estadio Metropolitano.
  • El partido inicia este miércoles 29 de abril de 2026 a las 14:00 horas de Perú.
  • La transmisión oficial para Sudamérica estará disponible en ESPN y la plataforma Disney+ Premium.

LLEGÓ EL ATLÉTICO MADRID

El equipo del Cholo Simeone, el Colchonero, llegó al estadio en medio de una gran multitud para disputar la semifinal de la UEFA Champions League contra el Arsenal.

PARA TOMARLO EN CUENTA

Arsenal y Atlético de Madrid tienen el récord de ser los equipos con más encuentros disputados en la historia de la Copa de Europa/Liga de Campeones sin haber conseguido alzar el trofeo en ninguna ocasión.

ALINEACIONES CONFIRMADAS

Atletico XI: Oblak; Marcos Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano Simeone, Cardoso, Koke, Lookman; Griezmann, Julián Alvarez.

Arsenal XI: David Raya; White, Gabriel, Saliba, Hincapié; Rice, Odegaard, Zubimendi; Madueke, Gyökeres, Martinelli.

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SE VERÁN LAS CARAS

El duelo se centra en el pragmatismo defensivo, llevado a su máxima expresión por el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone, enfrentado al inquebrantable Arsenal de Mikel Arteta.

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¡SE VIENE UN GRAN PARTIDO!

Conoce todos los detalles sobre lo que será el partido entre Atlético Madrid vs Arsenal en Champions League.

Manuel Alejandro Carranza Salas
Manuel Alejandro Carranza Salas
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