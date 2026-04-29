Atlético Madrid vs Arsenal EN VIVO por la UEFA Champions League: ver GRATIS vía ESPN y Disney+ Premium

El mundo del fútbol se paraliza este miércoles 29 de abril con un choque de estilos en el Metropolitano. Atlético de Madrid y Arsenal inician su batalla definitiva por un lugar en la gran final de la Champions League 2026.

Sigue en este artículo todos los detalles de la previa, las alineaciones confirmadas y las mejores opciones para seguir el encuentro en tiempo real. Este duelo de ida promete una intensidad táctica máxima entre los esquemas de Diego Simeone y Mikel Arteta.

¿A qué hora juegan Atlético de Madrid vs. Arsenal hoy en el mundo?

El pitazo inicial está programado para las 21:00 horas de España. Para el público latinoamericano y de otras regiones, el partido se podrá seguir en los siguientes horarios oficiales:

En Perú, Colombia y Ecuador, la cita es a las 14:00 horas. Para los fanáticos en Argentina, Chile, Uruguay y Brasil, el encuentro arrancará a las 16:00 horas. En México y Centroamérica, la transmisión comenzará a las 13:00 horas, mientras que en Estados Unidos será a las 15:00 (ET) y 12:00 (PT).

Canales para ver el Atlético de Madrid vs. Arsenal en vivo

La cobertura mediática para esta semifinal será total. En Sudamérica y Centroamérica, la señal oficial estará a cargo de ESPN, y la plataforma de streaming Disney+ Premium.

En México, el partido se podrá disfrutar a través de TNT Sports y la aplicación Max. Por su parte, en España la exclusividad la mantiene Movistar Plus+ mediante su canal Liga de Campeones, mientras que en Estados Unidos las opciones son TUDN, ViX y Paramount+.

¿Cómo ver el partido GRATIS y de forma legal?

Existen métodos legales para acceder a la transmisión sin costos adicionales. Muchos proveedores de internet y telefonía móvil en Latinoamérica incluyen suscripciones de regalo a Disney+ o Max en sus planes de fibra óptica o postpago.

Te recomendamos verificar con tu operador local si tu plan actual cuenta con este beneficio activo. De esta manera, podrás ver el choque entre “Colchoneros” y “Gunners” de manera gratuita y en alta definición.

Alineaciones probables para el duelo de Champions

Diego Simeone buscará golpear primero apoyado en su fortaleza defensiva y la jerarquía de sus atacantes. El once probable incluye a Jan Oblak en el arco, respaldado por una defensa con Le Normand y Nahuel Molina, dejando la responsabilidad ofensiva en Antoine Griezmann y Julián Álvarez.

Atlético de Madrid vs. Arsenal por la UEFA Champions League. (Foto: X).

El Arsenal de Mikel Arteta responderá con su habitual juego asociativo y presión alta. Se espera que salgan al campo con David Raya bajo palos, el liderazgo de Martin Ødegaard en el mediocampo y un tridente ofensivo compuesto por Bukayo Saka, Viktor Gyökeres y Gabriel Martinelli.

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