EN VIVO PSG vs Bayern Múnich por las semifinales de la UEFA Champions League: VER vía ESPN y Disney+

El fútbol europeo vive hoy uno de sus capítulos más vibrantes en el Parque de los Príncipes. El Paris Saint-Germain recibe al Bayern Múnich en el partido de ida de las semifinales de la UEFA Champions League 2026, un duelo que pone frente a frente a dos de los máximos favoritos al título continental.

El conjunto de Luis Enrique llega con la moral por las nubes tras una campaña sólida, mientras que el gigante bávaro aterriza en París con una impresionante racha de 19 partidos invicto. Este encuentro promete ser una batalla táctica de alto voltaje en la Ciudad de la Luz.

Horario mundial: ¿A qué hora empieza el PSG vs. Bayern Múnich?

El pitazo inicial está programado para las 21:00 hora local de Francia. El árbitro suizo Sandro Schärer será el encargado de impartir justicia en un estadio que ha colgado el cartel de “no hay billetes” para esta cita histórica.

En América, los aficionados deberán sintonizar el encuentro en los siguientes horarios: a las 13:00 en Ciudad de México; a las 14:00 en Lima, Bogotá y Quito; a las 15:00 en Nueva York (ET), Santiago y Caracas; y finalmente a las 16:00 en Buenos Aires y Montevideo.

Canales de TV y streaming: Dónde ver el partido en vivo

La transmisión del choque entre parisinos y alemanes contará con una cobertura global masiva. En México, la exclusividad corre por cuenta de TNT Sports y la plataforma Max, mientras que en España se podrá seguir a través de Movistar Liga de Campeones.

Para los espectadores en Sudamérica (Argentina, Perú, Colombia, entre otros), la señal oficial será ESPN en televisión y Disney+ Premium vía streaming. En Estados Unidos, las opciones incluyen TUDN, Univision y la plataforma Paramount+.

Alineaciones probables y bajas de última hora

El PSG saltaría al campo con Safonov en el arco; una defensa liderada por Marquinhos y Pacho; un mediocampo con Vitinha, João Neves y Zaïre-Emery; y un ataque explosivo comandado por Dembélé, Kvaratskhelia y Desire Doué.

Por su parte, el Bayern no contará con su técnico Vincent Kompany en el banquillo por sanción, siendo reemplazado por Aaron Danks. El once bávaro formaría con Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanišić; Kimmich, Pavlović, Musiala; Olise, Luis Díaz y Harry Kane.

PSG se verá las caras con el Bayern Múnich por la UEFA Champions League. (Foto: X).

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