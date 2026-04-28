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EN VIVO PSG vs Bayern Múnich por las semifinales de la UEFA Champions League: VER vía ESPN y Disney+

Partido por las semifinales de la UEFA Champions League. Se enfrentarán en vivo, el PSG vs Bayern Múnich. Síguelo en nuestro minuto a minuto.

EN VIVO PSG vs Bayern Múnich por la Champions League.
© GeminiEN VIVO PSG vs Bayern Múnich por la Champions League.

El fútbol europeo vive hoy uno de sus capítulos más vibrantes en el Parque de los Príncipes. El Paris Saint-Germain recibe al Bayern Múnich en el partido de ida de las semifinales de la UEFA Champions League 2026, un duelo que pone frente a frente a dos de los máximos favoritos al título continental.

El conjunto de Luis Enrique llega con la moral por las nubes tras una campaña sólida, mientras que el gigante bávaro aterriza en París con una impresionante racha de 19 partidos invicto. Este encuentro promete ser una batalla táctica de alto voltaje en la Ciudad de la Luz.

Horario mundial: ¿A qué hora empieza el PSG vs. Bayern Múnich?

El pitazo inicial está programado para las 21:00 hora local de Francia. El árbitro suizo Sandro Schärer será el encargado de impartir justicia en un estadio que ha colgado el cartel de “no hay billetes” para esta cita histórica.

En América, los aficionados deberán sintonizar el encuentro en los siguientes horarios: a las 13:00 en Ciudad de México; a las 14:00 en Lima, Bogotá y Quito; a las 15:00 en Nueva York (ET), Santiago y Caracas; y finalmente a las 16:00 en Buenos Aires y Montevideo.

Canales de TV y streaming: Dónde ver el partido en vivo

La transmisión del choque entre parisinos y alemanes contará con una cobertura global masiva. En México, la exclusividad corre por cuenta de TNT Sports y la plataforma Max, mientras que en España se podrá seguir a través de Movistar Liga de Campeones.

Para los espectadores en Sudamérica (Argentina, Perú, Colombia, entre otros), la señal oficial será ESPN en televisión y Disney+ Premium vía streaming. En Estados Unidos, las opciones incluyen TUDN, Univision y la plataforma Paramount+.

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Alineaciones probables y bajas de última hora

El PSG saltaría al campo con Safonov en el arco; una defensa liderada por Marquinhos y Pacho; un mediocampo con Vitinha, João Neves y Zaïre-Emery; y un ataque explosivo comandado por Dembélé, Kvaratskhelia y Desire Doué.

Por su parte, el Bayern no contará con su técnico Vincent Kompany en el banquillo por sanción, siendo reemplazado por Aaron Danks. El once bávaro formaría con Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanišić; Kimmich, Pavlović, Musiala; Olise, Luis Díaz y Harry Kane.

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PSG se verá las caras con el Bayern Múnich por la UEFA Champions League. (Foto: X).

DATOS CLAVE

  • El PSG y Bayern Múnich juegan hoy la semifinal de ida en el Parque de los Príncipes.
  • El partido inicia a las 21:00 horas de Francia bajo el arbitraje de Sandro Schärer.
  • Luis Enrique lidera al PSG, mientras Aaron Danks sustituye al sancionado Vincent Kompany.

ALINEACIONES CONFIRMADAS

PSG XI: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves; Doue, Dembele, Kvaratskhelia.

Bayern XI: Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Davies; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Luis Diaz; Kane.

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UN EX JUGADOR DE AMBOS

Kingsley Coman fue consultado acerca de a qué equipo brindará su apoyo, si al Bayern o al PSG: "Tengo a ambos clubes en mi corazón, pero el Bayern es el capítulo más reciente. Solo me fui hace unos meses, muchos de mis amigos siguen allí, conozco muy bien a la gente del club. Así que está claro que esta vez estaré apoyando al Bayern. Aunque no los llamaría necesariamente favoritos. Se trata más de mi conexión personal. Y esa conexión sigue siendo muy fuerte con el Bayern en este momento".

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DATO DESDE ADENTRO

En el vestuario del PSG, existe la convicción de que una victoria sobre el Bayern Múnich en las semifinales los pondría en la ruta directa hacia la obtención de su segundo título consecutivo de la Champions League. Este enfrentamiento es percibido internamente como una "final adelantada" o "final de facto", ya que consideran que el ganador de esta llave superará fácilmente al rival de la otra parte del cuadro, al que no ven al mismo nivel competitivo.

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ATENCIÓN A LUCHO

Luis Enrique analizó el partido en la previa: “Bayern Munich y el PSG son los mejores de Europa tanto en ataque como en defensa. El Arsenal también hizo un muy buen trabajo, pero el Bayern es más consistente y solo ha perdido dos partidos. Sin embargo, si miramos el fútbol que hemos mostrado en el campo, somos los número uno. Respetamos a los grandes clubes, pero esa es la realidad.”

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PARA TOMAR LO EN CUENTA

La UEFA anunció hoy que Sandro Schärer será el árbitro del partido de ida entre el PSG y el FC Bayern München. Una curiosidad sobre el árbitro suizo es que, a diferencia de la mayoría de los jueces que anotan amonestaciones y expulsiones en tarjetas o libretas, él utiliza la palma de su mano para registrar las incidencias.

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¡BIENVENIDOS A ESTA TRANSMISIÓN!

Hoy tenemos el duelo entre PSG vs Bayern Múnich por las semifinales de la UEFA Champions League. No te pierdas ningún detalle.

Manuel Alejandro Carranza Salas
Manuel Alejandro Carranza Salas
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