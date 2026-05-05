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EN VIVO Sporting Cristal vs. Palmeiras por Copa Libertadores: transmisión GRATIS vía Espn y Disney+ Premium

Sporting Cristal vs. Palmeiras por la Copa Libertadores. Conoce los detalles de este partido, en vivo y directo. Con nuestro minuto a minuto.

EN VIVO Sporting Cristal vs. Palmeiras por Copa Libertadores.
© Composición BOLAVIPEN VIVO Sporting Cristal vs. Palmeiras por Copa Libertadores.

El Estadio Alejandro Villanueva se viste de gala para recibir un enfrentamiento crucial entre Sporting Cristal y Palmeiras por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Los dirigidos por Zé Ricardo buscarán aprovechar la altitud y su localía para distanciarse en el Grupo F, donde actualmente marchan con paso firme.

Palmeiras, comandado por Abel Ferreira, llega a la capital peruana con la jerarquía que lo caracteriza como uno de los máximos favoritos al título continental. El “Verdão” intentará imponer su ritmo físico y juego colectivo para arrebatarle el liderato al conjunto “rimense” en un duelo que promete máxima intensidad.

Horarios y canales de Sporting Cristal vs. Palmeiras

El partido está programado para hoy, martes 5 de mayo, y podrá sintonizarse en distintos puntos del mundo según el huso horario correspondiente. En Perú, Colombia y Ecuador, la acción iniciará a las 17:00 horas, mientras que en Brasil, Argentina y Uruguay el pitazo inicial será a las 19:00 horas.

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Para los televidentes en Sudamérica y Centroamérica, la transmisión oficial estará a cargo de ESPN y la plataforma Disney+ Premium. En los Estados Unidos, el encuentro se podrá seguir a través de beIN SPORTS, mientras que en Brasil las opciones incluyen TV Globo y Paramount+.

Alineaciones probables de Sporting Cristal vs. Palmeiras

Sporting Cristal saldría al campo con un esquema ofensivo para intentar vulnerar la defensa brasileña desde los primeros minutos. El once inicial estaría conformado por Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano da Silva; Gustavo Cazonatti, Yoshimar Yotún, Santiago González, Maxloren Castro; Luis Iberico e Irven Ávila.

Por su parte, el conjunto paulista alinearía un equipo compacto y peligroso en el contraataque para asegurar puntos como visitante. El once probable de Palmeiras incluye a Carlos Miguel; Agustín Giay, Murilo, Gustavo Gómez, Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan, Jhon Arias; José López y Ramón Sosa.

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Sporting Cristal y Palmeiras se enfrentan por Copa Libertadores 2026. (Foto: X).

DATOS CLAVE

  • Sporting Cristal y Palmeiras juegan hoy, 5 de mayo, en el Estadio Alejandro Villanueva.
  • El partido inicia a las 17:00 horas en Perú y se transmite por ESPN.
  • Los técnicos Zé Ricardo y Abel Ferreira lideran este duelo de la Copa Libertadores.

LO IMPORTANTE QUE SERÁ HOY

Sporting Cristal se enfrentará a Palmeiras este martes 5 de mayo a las 5:00 p. m. en el estadio Alejandro Villanueva. Este encuentro corresponde a la cuarta jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores y para el equipo peruano es clave sumar puntos para conservar el liderato del Grupo F.

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BAJA IMPORTANTE EN EL VERDAO

Para el partido de Copa Libertadores contra Sporting Cristal en Lima, Palmeiras tendrá la baja del delantero Luighi. En su lugar, el técnico Abel Ferreira decidió incluir a Erick Belé en la convocatoria para viajar a la capital peruana.

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UN NOMBRE NOVEDOSO

Jean Franco Lara, volante de 19 años, ha sido convocado para el partido entre Sporting Cristal y Palmeiras, correspondiente a la Fecha 4 de la Conmebol Libertadores, que se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

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SUFRIERON LOS CELESTES

La última vez que Sporting Cristal y Palmeiras chocaron a nivel Copa Libertadores. Fue victoria para el cuadro brasileño.

¡BIENVENIDOS A ESTE GRAN PARTIDO!

Sporting Cristal recibe a Palmeiras por Copa Libertadores 2026. En una jornada de máxima exigencia competitiva. Donde ambos se juegan gran parte de la clasificación.

Manuel Alejandro Carranza Salas
Manuel Alejandro Carranza Salas
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