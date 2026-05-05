EN VIVO Sporting Cristal vs. Palmeiras por Copa Libertadores: transmisión GRATIS vía Espn y Disney+ Premium

Sporting Cristal vs. Palmeiras por la Copa Libertadores. Conoce los detalles de este partido, en vivo y directo. Con nuestro minuto a minuto.

El Estadio Alejandro Villanueva se viste de gala para recibir un enfrentamiento crucial entre Sporting Cristal y Palmeiras por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Los dirigidos por Zé Ricardo buscarán aprovechar la altitud y su localía para distanciarse en el Grupo F, donde actualmente marchan con paso firme.

Palmeiras, comandado por Abel Ferreira, llega a la capital peruana con la jerarquía que lo caracteriza como uno de los máximos favoritos al título continental. El “Verdão” intentará imponer su ritmo físico y juego colectivo para arrebatarle el liderato al conjunto “rimense” en un duelo que promete máxima intensidad.

Horarios y canales de Sporting Cristal vs. Palmeiras

El partido está programado para hoy, martes 5 de mayo, y podrá sintonizarse en distintos puntos del mundo según el huso horario correspondiente. En Perú, Colombia y Ecuador, la acción iniciará a las 17:00 horas, mientras que en Brasil, Argentina y Uruguay el pitazo inicial será a las 19:00 horas.

Para los televidentes en Sudamérica y Centroamérica, la transmisión oficial estará a cargo de ESPN y la plataforma Disney+ Premium. En los Estados Unidos, el encuentro se podrá seguir a través de beIN SPORTS, mientras que en Brasil las opciones incluyen TV Globo y Paramount+.

Alineaciones probables de Sporting Cristal vs. Palmeiras

Sporting Cristal saldría al campo con un esquema ofensivo para intentar vulnerar la defensa brasileña desde los primeros minutos. El once inicial estaría conformado por Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano da Silva; Gustavo Cazonatti, Yoshimar Yotún, Santiago González, Maxloren Castro; Luis Iberico e Irven Ávila.

Por su parte, el conjunto paulista alinearía un equipo compacto y peligroso en el contraataque para asegurar puntos como visitante. El once probable de Palmeiras incluye a Carlos Miguel; Agustín Giay, Murilo, Gustavo Gómez, Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan, Jhon Arias; José López y Ramón Sosa.

Sporting Cristal y Palmeiras se enfrentan por Copa Libertadores 2026. (Foto: X).

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