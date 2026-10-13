Feyenoord vs. Como 1907 en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 2 de la Champions League

Feyenoord y Como 1907 se enfrentan este miércoles 14 de octubre, por la jornada 2 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

El miércoles 14 de octubre la Champions League vuelve a poner a prueba a un Feyenoord golpeado, que recibe a un Como 1907 que llegó pisando fuerte a su primera participación en el torneo.

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Los dos equipos buscan reacomodarse después de un arranque de fase de grupos completamente distinto. Para el local es la oportunidad de levantar cabeza tras una goleada en contra; para el visitante, la chance de confirmar que no fue casualidad.

Horario del partido

Perú: 11:45 hs

Por dónde ver el partido

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La actualidad de ambos equipos

Feyenoord llega golpeado después de caer 5-1 como visitante ante Barcelona en su debut europeo. El funcionamiento no acompañó y la diferencia de gol quedó en evidencia, algo que el equipo neerlandés necesita revertir cuanto antes si quiere meterse en la pelea de la fase de grupos.

Como 1907 vive un presente completamente distinto. El equipo italiano goleó 4-1 a RB Leipzig como local en su primer partido continental y se metió entre los mejores de la tabla general. Llega como favorito a este cruce y con la confianza intacta tras ese resultado.

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

LASK vs. Liverpool — miércoles 14 de octubre, 11:45 hs

Betis vs. Porto — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs

Shakhtar Donetsk vs. AEK Athens — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs

Slovan Bratislava vs. Stuttgart — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs

Man City vs. PSG — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs

Bodo Glimt vs. Dortmund — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs

Aston Villa vs. Fenerbahce — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs

Roma vs. Real Madrid — miércoles 14 de octubre, 14:00 hs

Lille vs. Galatasaray — miércoles 21 de octubre, 11:45 hs

Bayern vs. Arsenal — miércoles 21 de octubre, 14:00 hs

En síntesis