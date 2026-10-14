Igualó a Thierry Henry y Olivier Giroud: el récord de Bradley Barcola tras anotar un hat-trick con Liverpool

Bradley Barcola fue la gran figura de Liverpool en el triunfo ante LASK Linz por la UEFA Champions League. Marcó tres goles y alcanzó un récord histórico de otros dos franceses en esta competición continental.

La presencia de Bradley Barcola venía siendo muy cuestionada en Liverpool. Siendo uno de los fichajes más importantes de esta temporada en la Premier League, y en general del fútbol europeo por lo que representa en calidad y categoría, el día de hoy se despachó con un hat-trick ante LASK Linz por la UEFA Champions League. Además, logró un gran récord que llama la atención.

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Liverpool visitó a LASK Linz de Austria por la fecha 2 de la Fase Liga de la UEFA Champions League y consiguió imponerse por 6-3. Bradley Barcola anotó tres goles y fue escogido como la gran figura del encuentro, a tal punto de que con esta actuación alcanzó una marca muy interesante de jugadores franceses en la competencia europea. Es así que se codea con Thierry Henry y Olivier Giroud.

Fuente: Getty Images.

De acuerdo a una reciente revelación de ‘MisterChip‘ a través de su cuenta oficial de ‘X’, se ha podido conocer que Bradley Barcola igualó la línea de verdaderos históricos delanteros como Thierry Henry y Olivier Giroud al ser los jugadores franceses en anotar un hat-trick para un equipo inglés en la historia de las competencias europeas. Es decir, el atacante de 24 años está entre los grandes.

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Jugadores franceses con hat-trick para un club inglés en TODA la historia de las competiciones europeas:



Thierry Henry para el Arsenal (1)

Olivier Giroud para el Arsenal (1) y para el Chelsea (2)

BRADLEY BARCOLA para el Liverpool (1) — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) October 14, 2026

¿Por qué Bradley Barcola es muy criticado en Liverpool?

Antes de anotar tres goles el día de hoy frente a LASK Linz por la Fase Liga de la UEFA Champions League, el nombre de Bradley Barcola no era bien recibido ni por los hinchas de Liverpool ni tampoco por la prensa inglesa. Teniendo en cuenta que la directiva desembolsó más de 100 millones de euros por su fichaje, los números en este inicio de temporada no reflejaban lo esperado.

En 6 partidos disputados entre Premier League, Carabao Cup y UEFA Champions League, el extremo francés no tenía goles anotados ni tampoco registraba asistencias. Es más, sus presencias en la cancha habían dejado sensaciones negativas, sobre todo luego de la última goleada sufrida por 3-0 en Anfield frente a Manchester City y en donde pasó desapercibido en todo momento.

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Fuente: Getty Images.

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