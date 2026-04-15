Jude Bellingham le lanzó reproche a Vinicius en el Real Madrid vs. Bayern Múnich: la respuesta no tiene pierde

La tensión en el Allianz Arena alcanzó niveles insostenibles durante el choque de vuelta entre el Real Madrid y el Bayern Múnich. En un partido que los blancos parecían tener bajo control, una discusión entre sus dos máximos referentes marcó el principio del fin para la esperanza madridista.

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Corría el minuto 82 y el Real Madrid lograba imponerse 3-2, igualando el marcador global 4-4.La urgencia por anotar el gol definitivo antes del final del tiempo reglamentario provocó un cortocircuito inesperado entre Jude Bellingham y Vinicius Junior.

El cruce de palabras que captó Movistar

La señal de Movistar Plus+ en España registró el momento en que Bellingham explotó contra el brasileño por no cederle el balón en una jugada clave. La frustración del inglés fue evidente, pero la respuesta de “Vini” fue lo que realmente dejó fríos a los aficionados presentes en Alemania.

🇧🇷🇬🇧🚨 "¿QUÉ QUIERES?, CÁLLATE LA BOCA": El llorón y mala leche de Vinícius se peleó con Bellingham en mitad del partido porque el británico le recriminó que no suelta la pelota. https://t.co/jRuUrG11FR pic.twitter.com/xTiXLjM0SX — Derechazo (@derechazoar) April 15, 2026

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“¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Cállate la boca”, le espetó Vinicius a su compañero según la lectura de labios de la transmisión oficial. Este reproche interno ocurrió justo cuando el equipo más necesitaba mantener la calma para asegurar su pase a la siguiente ronda.

El castigo inmediato del Bayern Múnich

Lejos de ser una simple anécdota, este quiebre emocional precedió a la debacle blanca. Tras el incidente, el Bayern Múnich detectó la vulnerabilidad y el desconcierto en las filas madrileñas, lanzándose con todo al ataque en los instantes finales del encuentro.

El conjunto bávaro no necesitó de la prórroga para sentenciar la historia; dos goles fulminantes en los últimos minutos le dieron la vuelta al marcador y eliminaron al equipo de Arbeloa. Los bávaros se erigieron como los grandes vencedores, dejando al Madrid con el amargo recuerdo de una discusión que precedió a la remontada alemana.

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Esta derrota confirma que, en el fútbol de élite, cualquier grieta en la comunicación puede ser castigada de forma letal por el rival.

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