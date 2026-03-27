Uruguay e Inglaterra se enfrentan HOY, viernes 27 de marzo, en un amistoso internacional por fecha FIFA, clave en su preparación rumbo al Mundial 2026. El encuentro se disputará en el histórico Wembley Stadium y comenzará a las 14:45 horas de Perú y 6:45 horas de Uruguay. La transmisión EN VIVO estará disponible a través de AUF TV, DIRECTV Sports, ESPN y Disney Plus.
¿Juega Jude Bellingham? Alineaciones titulares para Uruguay vs. Inglaterra por el amistoso en Wembley
Ambas selecciones juegan HOY EN VIVO en Wembley por fecha FIFA. Revisa el horario y dónde podrás disfrutar del encuentro.
Así fue la llegada de Inglaterra al estadio de Wembley
Back home, @wembleystadium! 👋— England (@England) March 27, 2026
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Uruguay salió al campo para saludar a su hinchada
Así fue la llegada del plantel de Uruguay al estadio
¡Alineación confirmada de Inglaterra!
James Trafford; Tino Livramento, Harry Maguire, Fikayo Tomori, Djed Spence; Jordan Henderson, Phil Foden, James Garner; Noni Madueke, Dominic Solanke, Marcus Rashford.
¡Alineación confirmada de Uruguay!
Fernando Muslera; Guillermo Varela, Ronald Araujo, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Giorgian De Arrascaeta; Agustín Canobbio, Rodrigo Aguirre, Maximiliano Araujo.
Así fue la última vez que se enfrentaron
Terna arbitral del partido
- Árbitro principal: Sven Jablonski (GER)
- Primer asistente: Eduard Beitinger (GER)
- Segundo asistente: Christian Gittelmann (GER)
- Cuarto árbitro: Benjamin Brand (GER)
- VAR: Sören Storks (GER)
¿Dónde ver Uruguay vs Inglaterra?
¿A qué hora juega Uruguay vs Inglaterra?
El duelo entre ambas escuadras se jugará desde la 14:45 horas de Perú y a las 16:45 horas de Uruguay.
¡Bienvenidos a la cobertura del duelo entre Uruguay e Inglaterra!
Sigue aquí la cobertura completa del duelo entre Uruguay e Inglaterra por la fecha FIFA, en la antesala del Mundial 2026.