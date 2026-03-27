¿Juega Jude Bellingham? Alineaciones titulares para Uruguay vs. Inglaterra por el amistoso en Wembley

Uruguay e Inglaterra se enfrentan HOY, viernes 27 de marzo, en un amistoso internacional por fecha FIFA, clave en su preparación rumbo al Mundial 2026. El encuentro se disputará en el histórico Wembley Stadium y comenzará a las 14:45 horas de Perú y 6:45 horas de Uruguay. La transmisión EN VIVO estará disponible a través de AUF TV, DIRECTV Sports, ESPN y Disney Plus.