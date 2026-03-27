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Fútbol Internacional

¿Juega Jude Bellingham? Alineaciones titulares para Uruguay vs. Inglaterra por el amistoso en Wembley

Ambas selecciones juegan HOY EN VIVO en Wembley por fecha FIFA. Revisa el horario y dónde podrás disfrutar del encuentro.

Inglaterra vs Uruguay
© Composición Bolavip PerúInglaterra vs Uruguay

Uruguay e Inglaterra se enfrentan HOY, viernes 27 de marzo, en un amistoso internacional por fecha FIFA, clave en su preparación rumbo al Mundial 2026. El encuentro se disputará en el histórico Wembley Stadium y comenzará a las 14:45 horas de Perú y 6:45 horas de Uruguay. La transmisión EN VIVO estará disponible a través de AUF TV, DIRECTV Sports, ESPN y Disney Plus.

Así fue la llegada de Inglaterra al estadio de Wembley

Uruguay salió al campo para saludar a su hinchada

Así fue la llegada del plantel de Uruguay al estadio

¡Alineación confirmada de Inglaterra!

James Trafford; Tino Livramento, Harry Maguire, Fikayo Tomori, Djed Spence; Jordan Henderson, Phil Foden, James Garner; Noni Madueke, Dominic Solanke, Marcus Rashford.

¡Alineación confirmada de Uruguay!

Fernando Muslera; Guillermo Varela, Ronald Araujo, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Giorgian De Arrascaeta; Agustín Canobbio, Rodrigo Aguirre, Maximiliano Araujo.

Así fue la última vez que se enfrentaron

El último enfrentamiento entre Uruguay e Inglaterra se dio el 19 de junio de 2014, durante la fase de grupos del Mundial. En aquella ocasión, la ‘Celeste’ ganó 2-1 con un doblete de Luis Suárez, mientras que Wayne Rooney marcó para el conjunto británico.

Terna arbitral del partido

  • Árbitro principal: Sven Jablonski (GER)
  • Primer asistente: Eduard Beitinger (GER)
  • Segundo asistente: Christian Gittelmann (GER)
  • Cuarto árbitro: Benjamin Brand (GER)
  • VAR: Sören Storks (GER)

¿Dónde ver Uruguay vs Inglaterra?

El Uruguay vs Inglaterra se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO en Uruguay a través de AUF TV, Antel TV, Flow TV y DirecTV Sports. Para el resto de Sudamérica, la transmisión estará disponible por ESPN y vía streaming en Disney Plus.

¿A qué hora juega Uruguay vs Inglaterra?

El duelo entre ambas escuadras se jugará desde la 14:45 horas de Perú y a las 16:45 horas de Uruguay.

¡Bienvenidos a la cobertura del duelo entre Uruguay e Inglaterra!

Sigue aquí la cobertura completa del duelo entre Uruguay e Inglaterra por la fecha FIFA, en la antesala del Mundial 2026.

Nicole Cueva
Nicole Cueva
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