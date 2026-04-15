Conmebol se rinde ante Luis Díaz y le dedica posteo tras eliminar al Real Madrid de la Champions League

Uno de los encuentros más vibrantes de los cuartos de final de la UEFA Champions Legue se vivió en Alemania. El cuadro de Bayern Múnich sufrió más de la cuenta con el Real Madrid. Pero al final terminaron celebrando, una expulsión fue clave para que puedan lograr la clasificación sin tener que jugar tiempo extra.

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Uno de los protagonistas de este encuentro fue el colombiano Luis Díaz. Nuevamente el extremo por la izquierda demostró un gran nivel dentro de la cancha, siendo vital para que consigan sacar ventaja en los minutos finales con el gol que puso el 4-3 en el marcador global. Dando pie a un 5-3 final con el que lograron la clasificatoria a las semifinales en el Allianz Arena.

La cuenta de la Conmebol no estuvo distante de este gran resultado. Dedicándole un posteo al colombiano por su gran partido. “Por la mañana café. Por la tarde Lucho Diaz”, fue lo que publicaron. Esto junto a una imagen del estadio del Bayern Múnich, en el que se veían los colores de la bandera de Colombia, así como una taza de café en el medio.

Posteo de Conmebol sobre Luis Díaz (Foto: Conmebol).

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Un último reto para la final de Luis Díaz

Tan solo queda un obstáculo para que Luis Díaz pueda disputar una nueva final de Champions League. Su próximo rival será el actual campeón, el PSG que justamente viene de eliminar a su exequipo el Liverpool. Por lo que posiblemente pueda ser un gran serie, en la que se espera mucho de estos dos equipos.

Semifinalistas de la Champions League (Foto: Champions League).

El primer partido se jugará en París el día martes 28 de abril desde las 14:00 horas de Perú. Mientras tanto, el juego de vuelta será en Múnich, el día miércoles 6 de mayo desde las 14:00 horas de Perú.

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El cuadro que termine ganando esta serie jugará la gran final el día sábado 30 de mayo. Este encuentro se estará jugando en el Puskás Arena en Budapest, Hungría. Los otros dos equipos que luchan por un lugar en la final son el Arsenal y el Atlético de Madrid. Por lo que pase lo que pase, habrá un campeón enfrentando a uno que no lo ha ganado.

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