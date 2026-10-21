Dónde ver EN VIVO Real Madrid vs. RB Leipzig por la Champions League: hora, canales de TV y streaming online

Hoy se juega el Real Madrid vs. RB Leipzig por la Champions League. Entérate por dónde ver gratis, mediante la televisión y streaming online.

El Real Madrid recibe al RB Leipzig este miércoles 21 de octubre en el Estadio Santiago Bernabéu por la fecha 3 de la fase de liga de la UEFA Champions League.

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Así llegan el Real Madrid y RB Leipzig

Bajo la conducción de José Mourinho, el equipo madrileño busca mantener su arranque perfecto en el torneo europeo tras cosechar dos triunfos consecutivos en las primeras jornadas. Una victoria en casa resulta clave para afianzarse en los puestos directos a octavos antes de afrontar el Clásico frente al Barcelona.

Real Madrid vs. RB Leipzig se juega el día de hoy por Champions League. (Foto: X).

Por su parte, el RB Leipzig llega a la capital española con el objetivo de dar la sorpresa y sumar puntos decisivos en la tabla general. El conjunto alemán, bajo el mando técnico del argentino Martín Demichelis, apostará por un bloque defensivo ordenado y transiciones rápidas para intentar lastimar al cuadro local.

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¿A qué hora juegan Real Madrid vs. RB Leipzig?

El pitazo inicial en el Estadio Santiago Bernabéu está programado para las 21:00 horas (hora local de España).

Consulta los horarios oficiales por país para seguir el encuentro en directo:

Perú, Colombia, Ecuador: 2:00 p.m.

México, Costa Rica: 1:00 p.m.

Bolivia, Venezuela, Estados Unidos (Este): 3:00 p.m.

Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil: 4:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

Canales de TV y dónde ver EN VIVO por streaming

La transmisión de este atractivo duelo de Champions League estará disponible internacionalmente a través de las cadenas con derechos oficiales de la UEFA.

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Revisa la guía de canales y plataformas según tu país de residencia:

País / Región Televisión (TV) Streaming Online Perú y Sudamérica ESPN / ESPN 5 Disney+ (Premium) México TNT Sports Max Centroamérica ESPN Disney+ (Premium) España Movistar Liga de Campeones Movistar Plus+ / Orange TV Estados Unidos TUDN, Univision Paramount+, ViX Brasil TNT Sports Max

Claves tácticas del encuentro por Champions

José Mourinho confirmó en conferencia de prensa que alineará lo mejor de su ataque disponible para imponer condiciones desde los primeros minutos ante su público.

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Por su lado, Martín Demichelis advirtió en la previa la peligrosidad del ataque madridista y buscará reducir espacios para salir con transiciones rápidas.

Este enfrentamiento será transmitido para millones de espectadores en todo el mundo, con la mirada puesta en el rendimiento táctico del técnico portugués al frente del club blanco.

DATOS CLAVE

Real Madrid enfrenta al RB Leipzig este miércoles 21 de octubre por Champions League.

José Mourinho busca mantener la racha victoriosa del cuadro merengue frente al rival alemán.

Martín Demichelis dirige al RB Leipzig, que jugará a las 2:00 p.m. hora peruana.