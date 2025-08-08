A qué hora y dónde ver en vivo Chelsea vs. Bayer Leverkusen, partido amistoso internacional 2025

Chelsea y Bayer Leverkusen protagonizan uno de los partidos amistosos de este viernes 8 de agosto. El duelo se juega en Stamford Bridge de Londres y servirá tanto a Enzo Maresca como a Erik ten Hag, entrenadores de ambos equipos, para sacar conclusiones y continuar con su preparación para el inicio de la temporada 2025-26.

Los ‘Blues’ vuelven a disputar un partido, luego de consagrarse campeones del Mundial de Clubes 2025. Ya con varios entrenamientos realizados, el conjunto londinense tiene su primera prueba de pretemporada, a pocos días del inicio de la Premier League (juegan ante Crystal Palace este 17 de agosto).

Por su parte, el Leverkusen ya tiene varios partidos amistosos disputados en esta pretemporada. De aquel inicio difícil que tuvieron al ser goleados por un equipo juvenil de Flamengo (1-5), se lograron recuperar con algunas victorias ante Bochum (2-0), Fortuna Sittard (2-1) y Pisa (3-0).

¿A qué hora juegan Chelsea vs. Bayer Leverkusen?

El partido amistoso entre Chelsea y Bayer Leverkusen, que se disputa en Stamford Bridge, Inglaterra, se disputa este viernes 8 de agosto con los siguientes horarios alrededor del mundo:

Perú, Ecuador, Colombia y Panamá: 01:00 PM .

. Bolivia, Venezuela, Chile, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos (ET): 02:00 PM .

. Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 03:00 PM .

. Estados Unidos (PT): 11:00 AM .

. México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala: 12:00 PM .

. España, Alemania, Francia e Italia: 08:00 PM .

. Portugal y Reino Unido: 07:00 PM .

. Corea del Sur/Japón: 03:00 AM.

¿Dónde ver en vivo el amistoso Chelsea vs. Bayer Leverkusen?

Chelsea vs. Bayer Leverkusen, partido amistoso desde Stamford Bridge, no tiene transmisión en canal de TV, pero sí vía streaming. Tal como pasó con el Mundial de Clubes 2025, este partido se puede ver por la plataforma DAZN a nivel mundial.

Las posibles alineaciones Chelsea vs. Bayer Leverkusen

CHELSEA: Robert Sánchez; Reece James, Trevoh Chalobah, Levi Colwill, Marc Cucurella; Moisés Caicedo, Enzo Fernández; Pedro Neto, Cole Palmer, Jamie Bynoe-Gittens; y Liam Delap. DT: Enzo Maresca.

BAYER LEVERKUSEN: Mark Flekken; Edmond Tapsoba, Jarell Quansah, Piero Hincapié; Arthur, Exequiel Palacios, Robert Andrich, Alejandro Grimaldo; Nathan Tella, Malik Tillman; y Christian Kofane. DT: Erik ten Hag.