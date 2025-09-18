Es tendencia:
Auspicioso debut de Marcos López en Copenhague por Champions League pese a empate ante Leverkusen

Marcos López jugó todo el partido en el 2-2 entre Copenhague y Bayer Leverkusen. Recibió elogios por su buena actuación.

Por Hugo Avalos

Marcos López y una de sus mejores jugadas ante Malik Tillman.
© ESPNMarcos López y una de sus mejores jugadas ante Malik Tillman.

Marcos López tuvo un auspicioso debut en la fase liga de la UEFA Champions League 2025-26. Es que fue titular y jugó todo el partido del 2-2 entre su equipo, FC Copenhague y Bayer Leverkusen. Estuvo cerca del triunfo, pero el equipo alemán logró empatarlo en dos ocasiones.

No fue un buen partido en líneas generales, pero Copenhague mereció algo más que un Bayer Leverkusen, visiblemente diezmado de aquel que fue campeón con Xabi Alonso de la Bundesliga 2023-24 y que ha tenido una aceptable campaña 2024-25. Pero, dentro de este encuentro, hubo algunas figuras importantes.

Marcos López completó una más que aceptable tarea jugando en el lateral izquierdo del Copenhague. De hecho, viene siendo una fija en el once titular y también con continuidad en la Selección Peruana, como se vio en los últimos partidos de Eliminatorias Conmebol ante Uruguay y Paraguay, donde fue de los pocos rescatables.

Ante el Leverkusen, el nacido en La Esperanza, Trujillo no sufrió sobresaltos ante Lucas Vázquez o Malik Tillman, los jugadores rivales en su sector. Según Sofascore, completó una actuación de 6.1 puntos (aprobado), luego de una intercepción, un despeje, tres de seis duelos ganados, 41 toques de balón y 23 de 27 pases completados. Su estadística más floja fueron las pérdidas, ya que tuvo ocho.

Recordá que todos los partidos de la UEFA Champions League los podés por Disney+. Hasta el 27 de septiembre, la plataforma ofrece un importante descuento para los nuevos suscriptores: 17,45 para Disney+ Standard y 34,45 para Disney+ Premium.

Elogian partido de Marcos López en Champions League

Más allá de que sus números no son grandilocuentes, lo cierto es que Marcos López cumplió y hasta se lo destacó por haber ayudado al segundo gol del Copenhague. Según se pudo ver en la jugada, el lateral peruano fue quien dio el cambio de frente para que el balón vaya a la derecha y, así poder mandar el centro al gol del brasileño Robert.

Precisamente, un ex scout destacó su trabajo y pidió que tenga una oportunidad en una de las cinco ligas más importantes de Europa. “Que gran futbolista es Marcos López. Ojala tenga su chance en una liga top 5 pronto, se lo recontra merece por el nivel que ha logrado a desbloquear”, dijo en X (Twitter).

No ha sido el único en destacar a López. “Hay que apuntar el nombre de Marcos López lateral zurdo del Copenhague. Para seguir viéndole en esta UCL. Perfil interesante. En edad de madurez. Sin ser tremendamente explosivo en ataque, muestra detalles de ser sólido defensivamente. Correcto con balón“, dijo otro usuario en la misma red social.

En tanto, otro destacó su gran zurda para los pases largos. “Marcos López no solo tiene una zurda privilegiada, el ‘nero’ entiende el jueguito. Precisión en el pie + saber a donde y cuando mandar el balón = pases largos con sentido y peligrosos”, advirtió también en X.

¿Cuándo es el próximo partido de Marcos López con Copenhague por Champions League?

Marcos López volverá a la acción de la Champions League en el mes de octubre. El próximo miércoles 1 de octubre, junto a Copenhague, deberán viajar a Azerbaiyán para visitar al Qarabag por la segunda fecha de la fase liga. Este equipo sorprendió en la primera fecha al vencer, como visitante, 3-2 a Benfica.

En tanto, antes de ese duelo, Copenhague tendrá tres partidos por el fútbol danés. Primero, recibirá al Silkeborg por la Superliga el domingo 21 de setiembre. Luego, tres días después, el miércoles 24 visitará al Lyngby por la Copa de Dinamarca. Y, por último, enfrentará al Sonderjyske el sábado 27 por la Superliga.

Tabla de posiciones de la fase liga de la UEFA Champions League 2025-26

#EQUIPOSPTSPJDGPGPEPP
1
Eintracht
Eintracht		31+4100
2
PSG
PSG		31+4100
3
Brujas
Brujas		31+3100
4
Sporting
Sporting		31+3100
5
St. Gilloise
St. Gilloise		31+2100
6
Bayern
Bayern		31+2100
7
Inter
Inter		31+2100
8
Arsenal
Arsenal		31+2100
9
Man City
Man City		31+2100
10
FK Qarabag
FK Qarabag		31+1100
11
Liverpool
Liverpool		31+1100
12
Barcelona
Barcelona		31+1100
13
Real Madrid
Real Madrid		31+1100
14
Tottenham
Tottenham		31+1100
15
Dortmund
Dortmund		110010
16
Juventus
Juventus		110010
17
Leverkusen
Leverkusen		110010
18
Bodo Glimt
Bodo Glimt		110010
19
Slavia Praga
Slavia Praga		110010
20
FC Copenhague
FC Copenhague		110010
21
Olympiacos
Olympiacos		110010
22
Pafos FC
Pafos FC		110010
23
Atlético
Atlético		01-1001
24
Benfica
Benfica		01-1001
25
Newcastle Utd
Newcastle Utd		01-1001
26
Marsella
Marsella		01-1001
27
Villarreal
Villarreal		01-1001
28
Chelsea
Chelsea		01-2001
29
PSV
PSV		01-2001
30
Napoli
Napoli		01-2001
31
Ajax
Ajax		01-2001
32
Athletic
Athletic		01-2001
33
Kairat Almaty
Kairat Almaty		01-3001
34
Monaco
Monaco		01-3001
35
Galatasaray
Galatasaray		01-4001
36
Atalanta
Atalanta		01-4001
hugo avalos
Hugo Avalos
